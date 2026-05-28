Цього року основний акцент окупанти зробили на вербуванні випускників до підрозділів БПЛА.

На окупованих територіях України російська адміністрація перетворила “останні дзвоники” у школах на черговий етап військової агітації та відбору молоді до лав російської армії.

Про це повідомили у Центрі національного спротиву.

Ще до завершення навчального року директори шкіл та колаборанти з-поміж педагогів передавали представникам міноборони РФ і спецслужб списки учнів, які брали активну участь у мілітарних гуртках, заняттях із керування дронами та так званих уроках “захисту вітчизни”.

За інформацією джерел ЦНС, прямо під час урочистостей та після них із випускниками проводили індивідуальні “співбесіди”. Підліткам обіцяли безкоштовне навчання в РФ, “кар’єру оператора БПЛА” та пільги за вступ до військових структур, фактично намагаючись втягнути українську молодь у війну ще до отримання атестатів.

Окрему увагу окупанти приділили контролю за самими заходами. У багатьох школах батьків не допускали на територію навчальних закладів, пояснюючи це “антитерористичними заходами” та нібито загрозою ударів. Насправді ж така ізоляція дозволяла російським військовим та вербувальникам проводити психологічний тиск на дітей без присутності родин.