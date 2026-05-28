На Сумщині 11-річний хлопець постраждав унаслідок атаки російського дрона

На Сумщині зафіксували понад 60 обстрілів по 25 населених пунктах у 15 громадах. Постраждала дитина.
Як розповів начальник ОВА Олег Григоров, у Охтирській громаді внаслідок атаки ворожого безпілотника постраждав 11-річний хлопець. У нього гостра реакція на стрес та легкі ушкодження.
Також до лікарні звернувся 43-річний чоловік, який постраждав під час атаки дрона 23 травня у Білопільській громаді.
Також зафіксовані ушкодження по області:
- Краснопільська та Великописарівська громади – приватні житлові будинки;
- Білопільська громада – багатоквартирний житловий будинок;
- Комишанська, Кролевецька, Шалигинська громади – об’єкти цивільної інфраструктури;
- Охтирська громада – багатоквартирний житловий будинок;
- Есманьська громада – зруйноване приватне домоволодіння;
- Зноб-Новгородська громада – об’єкт цивільної інфраструктури;
- Глухівська громада – об’єкт інфраструктури, автомобіль;
- Шосткинська громада – житлові будинки, господарчі споруди, автомобілі, об’єкт інфраструктури;
- Ямпільська громада – зруйноване приміщення навчального закладу.
Евакуйовано 9 людей. Повітряна тривога тривала 16 годин 28 хвилин.