На Сумщині 11-річний хлопець постраждав унаслідок атаки російського дрона

На Сумщині зафіксували понад 60 обстрілів по 25 населених пунктах у 15 громадах. Постраждала дитина.

Як розповів начальник ОВА Олег Григоров, у Охтирській громаді внаслідок атаки ворожого безпілотника постраждав 11-річний хлопець. У нього гостра реакція на стрес та легкі ушкодження.

Також до лікарні звернувся 43-річний чоловік, який постраждав під час атаки дрона 23 травня у Білопільській громаді.

Також зафіксовані ушкодження по області:

Краснопільська та Великописарівська громади – приватні житлові будинки;

Білопільська громада – багатоквартирний житловий будинок;

Комишанська, Кролевецька, Шалигинська громади – об’єкти цивільної інфраструктури;

Охтирська громада – багатоквартирний житловий будинок;

Есманьська громада – зруйноване приватне домоволодіння;

Зноб-Новгородська громада – об’єкт цивільної інфраструктури;

Глухівська громада – об’єкт інфраструктури, автомобіль;

Шосткинська громада – житлові будинки, господарчі споруди, автомобілі, об’єкт інфраструктури;

Ямпільська громада – зруйноване приміщення навчального закладу.

Евакуйовано 9 людей. Повітряна тривога тривала 16 годин 28 хвилин.