Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Більшість «прокурорів з інвалідністю» уникає відповідальності. Де обіцяна генпрокурором справедливість?
Більшість «прокурорів з інвалідністю» уникає відповідальності. Де обіцяна генпрокурором справедливість?
Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка
Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка
Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
НАБУ і САП проводять обшуки в Верховному Суді і в його ексголови
НАБУ і САП проводять обшуки в Верховному Суді і в його ексголови
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
ГоловнаСуспільствоВійна

На Сумщині 11-річний хлопець постраждав унаслідок атаки російського дрона

Зафіксували понад 60 обстрілів.

На Сумщині 11-річний хлопець постраждав унаслідок атаки російського дрона
Наслідки російської атаки на Сумщині, ілюстративне фото
Фото: Нацполіція

На Сумщині зафіксували понад 60 обстрілів по 25 населених пунктах у 15 громадах. Постраждала дитина. 

Як розповів начальник ОВА Олег Григоров, у Охтирській громаді внаслідок атаки ворожого безпілотника постраждав 11-річний хлопець. У нього гостра реакція на стрес та легкі ушкодження.

Також до лікарні звернувся 43-річний чоловік, який постраждав під час атаки дрона 23 травня у Білопільській громаді.

Також зафіксовані ушкодження по області:

  • Краснопільська та Великописарівська громади – приватні житлові будинки;
  • Білопільська громада – багатоквартирний житловий будинок;
  • Комишанська, Кролевецька, Шалигинська громади – об’єкти цивільної інфраструктури;
  • Охтирська громада – багатоквартирний житловий будинок;
  • Есманьська громада – зруйноване приватне домоволодіння;
  • Зноб-Новгородська громада – об’єкт цивільної інфраструктури;
  • Глухівська громада – об’єкт інфраструктури, автомобіль;
  • Шосткинська громада – житлові будинки, господарчі споруди, автомобілі, об’єкт інфраструктури;
  • Ямпільська громада – зруйноване приміщення навчального закладу.

Евакуйовано 9 людей. Повітряна тривога тривала 16 годин 28 хвилин.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies