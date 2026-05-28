Двоє мешканців Харківщини постраждали від російських ударів

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 9 населених пунктів Харківської області. Постраждали двоє людей.
Як розповів начальник ОВА Олег Синєгубов, у селищі Козача Лопань Дергачівської громади постраждав 62-річний чоловік, а у Ізюмі зазнав гострої реакції на стрес 54-річний чоловік.
Також медики надали допомогу 45-річному мешканцю, який 26 травня постраждав внаслідок обстрілу в сел. Прудянка Дергачівської громади.
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:
- 7 КАБ;
- 3 БпЛА типу «Герань-2»;
- 2 fpv-дрони;
- 18 БпЛА (тип встановлюється).
Пошкоджені та зруйновані обʼєкти цивільної інфраструктури:
- у Богодухівському районі пошкоджено 2 приватні будинка, господарчі споруди (с. Клинова-Новоселівка);
- у Куп’янському районі пошкоджено приватний будинок (с. Садовод);
- в Ізюмському районі пошкоджено приватний будинок (с. Борова), відділення пошти (м. Ізюм);
- у Харківському районі пошкоджено автомобіль, приватний будинок (сел. Козача Лопань);
- у Лозівському районі пошкоджено приватний будинок, гараж, пасіку, автомобіль, електромережі (с. Зубове);
- у Чугуївському районі пошкоджено приватний будинок (сел. Білий Колодязь).
Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 193 людини. Всього від початку роботи в Пункті зареєстровано 36 494 людини.