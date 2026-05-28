Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
ГоловнаСуспільствоВійна

Двоє мешканців Харківщини постраждали від російських ударів

Ворог атакував 9 населених пунктів. 

Наслідки російської атаки на Харківщині
Фото: Харківська ОВА

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 9 населених пунктів Харківської області. Постраждали двоє людей.

Як розповів начальник ОВА Олег Синєгубов, у селищі Козача Лопань Дергачівської громади постраждав 62-річний чоловік, а у Ізюмі зазнав гострої реакції на стрес 54-річний чоловік. 

Також медики надали допомогу 45-річному мешканцю, який 26 травня постраждав внаслідок обстрілу в сел. Прудянка Дергачівської громади. 

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: 

  • 7 КАБ;
  • 3 БпЛА типу «Герань-2»;
  • 2 fpv-дрони;
  • 18 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджені та зруйновані обʼєкти цивільної інфраструктури:

  • у Богодухівському районі пошкоджено 2 приватні будинка, господарчі споруди (с. Клинова-Новоселівка); 
  • у Куп’янському районі пошкоджено приватний будинок (с. Садовод);
  • в Ізюмському районі пошкоджено приватний будинок (с. Борова), відділення пошти (м. Ізюм);
  • у Харківському районі пошкоджено автомобіль, приватний будинок (сел. Козача Лопань);
  • у Лозівському районі пошкоджено приватний будинок, гараж, пасіку, автомобіль, електромережі (с. Зубове);
  • у Чугуївському районі пошкоджено приватний будинок (сел. Білий Колодязь). 

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 193 людини. Всього від початку роботи в Пункті зареєстровано 36 494 людини.

