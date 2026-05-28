Двоє мешканців Харківщини постраждали від російських ударів

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 9 населених пунктів Харківської області. Постраждали двоє людей.

Як розповів начальник ОВА Олег Синєгубов, у селищі Козача Лопань Дергачівської громади постраждав 62-річний чоловік, а у Ізюмі зазнав гострої реакції на стрес 54-річний чоловік.

Також медики надали допомогу 45-річному мешканцю, який 26 травня постраждав внаслідок обстрілу в сел. Прудянка Дергачівської громади.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

7 КАБ;

3 БпЛА типу «Герань-2»;

2 fpv-дрони;

18 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджені та зруйновані обʼєкти цивільної інфраструктури:

у Богодухівському районі пошкоджено 2 приватні будинка, господарчі споруди (с. Клинова-Новоселівка);

у Куп’янському районі пошкоджено приватний будинок (с. Садовод);

в Ізюмському районі пошкоджено приватний будинок (с. Борова), відділення пошти (м. Ізюм);

у Харківському районі пошкоджено автомобіль, приватний будинок (сел. Козача Лопань);

у Лозівському районі пошкоджено приватний будинок, гараж, пасіку, автомобіль, електромережі (с. Зубове);

у Чугуївському районі пошкоджено приватний будинок (сел. Білий Колодязь).

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 193 людини. Всього від початку роботи в Пункті зареєстровано 36 494 людини.