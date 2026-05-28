Одна людина вбита, ще 15 – поранені унаслідок російських атак на Херсонщині

Росіяни атакували 43 населені пункти.

Фото: uga.ua

Упродовж минулої доби російська армія атакувала 43 населені пункти Херсонщини. Поранені 15 мешканців області, зокрема двоє дітей. Вбита одна людина. 

Про це розповів начальник ОВА Олександр Прокудін. 

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Придніпровське, Приозерне, Раківка, Берислав, Білозерка, Біляївка, Велетенське, Дніпровське, Дудчани, Антонівка, Зеленівка, Зимівник, Зміївка, Золота Балка, Іванівка, Качкарівка, Кізомис, Комишани, Микільське, Милове, Михайлівка, Нововоронцовка, Новокаїри, Новоолександрівка, Осокорівка, Понятівка, Садове, Софіївка, Тараса Шевченка, Токарівка, Чорнобаївка, Шевченківка, Тягинка, Урожайне, Червоний Маяк, Ромашкове, Новодмитрівка, Томина Балка, Зорівка, Розлив, Станіслав, Олександрівка та місто Херсон.

Російські військові били по соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 16 багатоповерхівок та 8 приватних будинків. Також окупанти понівечили адмінбудівлю, банк, заклад громадського харчування, газопровід, господарську споруду, мопед, сільгосптехніку та приватні автомобілі. 

Вчора зі звільнених громад регіону евакуювали 10 людей. 

"Нагадую, якщо ви бажаєте виїхати до більш безпечних місць, звертайтеся до обласного контакт-центру: 0800 101 102 та 0800 330 951", - написав Прокудін. 

