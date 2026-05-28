Гідрометцентр: в четвер в Україні очікуються сильні пориви вітру

В четвер, 28 травня в Україні очікується зниження температури повітря. На більшості територій буде хмарна, дощова , а вдень вітряна погода.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Вночі на півдні та сході, вдень в Україні, крім південних областей, Закарпаття та Прикарпаття, короткочасні дощі, місцями грози.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень в більшості областей пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 5-10°, вдень 13-18°; у південній частині вночі 11-16°, вдень 17-22°.

Фото: Український гідрометцентр в Facebook

На Київщині та в Києві вночі без опадів, вдень короткочасні дощі, місцями грози.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура по області вночі 5-10°, вдень 13-18°; у Києві вночі 8-10°, вдень близько 15°.

В Гідрометцентрі також оголосили попередження про небезпечні метеорологічні явища по Україні.Вдень 28 травня в Україні, крім Закарпатської, Запорізької, Донецької, Луганської областей та Криму, пориви вітру 15-20 м/с.У зв'язку з цим оголошено І рівень небезпечності, жовтий.