ОПУ, СБУ і Офіс Генпрокурора обговорили з іноземними дипломатами боротьбу з обходом санкцій

Заступник глави Офісу Президента Павло Паліса, уповноважений із питань санкційної політики Владислав Власюк і представники СБУ та Офісу Генпрокурора зустрілися з дипломатичним корпусом країн-партнерів, щоб обговорити протидію «тіньовому флоту» Росію та механізми обходу міжнародних обмежень.
Паліса заявив, що «кожна невчасно закрита лазівка дає Росії додаткові ресурси для виробництва ракет, дронів та продовження атак проти України».
На нараді говорили про механізми обходу обмежень, виявлені компоненти західного виробництва у російських ракетах, а також напрацьовану СБУ модель арешту суден. Також ішлося про координацію між партнерами і посилення контролю за діяльністю суден.
- У 20-му пакеті санкцій ЄС проти Росії сфокусувалися на боротьбі з обхідними шляхами Кремля.
- Нові правила забороняють будь-які операції з фінансовими агентами в Росії та третіх країнах, які допомагають здійснювати транзакції в обхід обмежень ЄС. Крім того, Євросоюз уперше запровадив обмеження проти порту третьої країни (нафтового терміналу Карімун в Індонезії) саме через його зв'язок із російськими схемами та обходом «нафтової стелі».
- У квітні з’явилися укази Володимира Зеленського, якими було введено в дію рішення РНБО щодо обмежень проти мереж, кі допомагають РФ обходити санкції. До списку потрапили підприємства та їхні керівники, які забезпечували постачання дефіцитних імпортних деталей для російських ракет Х-101, Х-59 та комплексів «Іскандер-К».