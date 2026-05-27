ОПУ, СБУ і Офіс Генпрокурора обговорили з іноземними дипломатами боротьбу з обходом санкцій

Також ішлося про протидію російському «тіньовому» флоту.

Заступник глави Офісу Президента Павло Паліса, уповноважений із питань санкційної політики Владислав Власюк і представники СБУ та Офісу Генпрокурора зустрілися з дипломатичним корпусом країн-партнерів, щоб обговорити протидію «тіньовому флоту» Росію та механізми обходу міжнародних обмежень.

Паліса заявив, що «кожна невчасно закрита лазівка дає Росії додаткові ресурси для виробництва ракет, дронів та продовження атак проти України».

На нараді говорили про механізми обходу обмежень, виявлені компоненти західного виробництва у російських ракетах, а також напрацьовану СБУ модель арешту суден. Також ішлося про координацію між партнерами і посилення контролю за діяльністю суден.