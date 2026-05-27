Росіяни вдарили з артилерії по дитячому майданчику Херсона: одна людина загинула, серед поранених діти

Російські терористи завдали артилерійського удару по Корабельному району Херсона. Унаслідок обстрілів постраждали троє людей, одна загинула.
Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
"Російські терористи поранили матір з двома дітьми у Корабельному районі Херсона. Через російський обстріл постраждали 36-річна жінка, а також дівчата 3 та 6 років", – ідеться у повідомленні.
Як додали у прокуратурі області, удар прийшовся по території дитячого майданчика у Корабельному районі міста.
Також через російський обстріл загинув чоловік.
За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що призвів до загибелі людини (ч. 2 ст. 438 КК України).
- Через російський терор 27 травня у Херсонській області поранень зазнали шестеро цивільних.