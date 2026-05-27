На Дніпропетровщині ворог атакував одразу три енергообʼєкти ДТЕК, понад 60 населених пунктів у прифронтових районах без світла.

Про це повідомляє Група ДТЕК у Телеграм.

Учора внаслідок ворожих ударів були пошкоджені одразу три енергетичні обʼєкти компанії. Без електропостачання залишилися 63 населені пункти у прифронтових районах області.

Працівники не постраждали.

"Щойно це стало безпечно, енергетики розпочали аварійно-відновлювальні роботи", – наголосили у ДТЕК.

Загалом за останні два дні світло повернули понад 33 тис. родин Дніпропетровщини. Енергетики продовжують працювати, щоб якнайшвидше заживити всі домівки.