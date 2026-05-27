Російський дрон атакував цивільного у Херсоні

Російські окупанти продовжують терор цивільного населення Херсона. У центральній частині міста окупанти атакували з дрона чоловіка.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Орієнтовно о 14:30 російські окупанти атакували з дрона чоловіка у середмісті Херсона. До лікарні звернувся 53-річний херсонець, який отримав вибухову травму та уламкові поранення тулуба", – ідеться у повідомленні.

Постраждалий отримує необхідну меддопомогу.