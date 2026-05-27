Російський FPV-дрон атакував цивільне авто на Харківщині

На автодорозі між Козачою Лопанню та Слатиним Дергачівської громади Харківщини російський FPV-дрон атакував цивільний автомобіль, який рухався дорогою. Поранення отримав 62-річний водій.

Про це повідомив очільник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

"Сьогодні близько 12:00 російський FPV-дрон атакував цивільну автівку, яка рухалась автодорогою з Козачої Лопані у напрямку Слатиного", – зазначив Задоренко.

Унаслідок вибуху 62-річний мешканець Козачої Лопані отримав уламкові поранення кінцівок та закриту черепно-мозкову травму.

Постраждалого госпіталізували, йому надають необхідну медичну допомогу.