У Литві заявили, що Росія може підміняти GPS-сигнали до 450 км вглиб Європи з території Калініградської області

Росія здатна фальсифікувати GPS-сигнали на відстані до 450 км від свого ексклаву – Калінінградської області – завдяки значному розширенню відповідної інфраструктури. Про це у вівторок заявив представник литовського регулятора зв’язку, повідомляє Reuters.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну у 2022 році європейські країни неодноразово звинувачували Москву в електронному втручанні, однак Москва це заперечує та називає «західною кампанією з дискредитації».

Заступник голови литовського регулятора зв’язку Дарюс Кулєшюс повідомив Reuters, що Росія збільшила кількість антен для GPS-«спуфінгу» — передавання хибних сигналів для дезорієнтації систем навігації — з трьох на початку 2025 року до 36 зараз.

За його словами, антени розташовані в сильно мілітаризованій Калінінградській області між країнами НАТО — Литвою та Польщею на узбережжі Балтійського моря.

«Поодинокі перешкоди почалися під час саміту НАТО у Вільнюсі в 2023 році. Тепер вони створили інфраструктуру, і втручання стало системним, постійним, безперервною російською провокацією проти європейської безпеки», — сказав Кулєшюс.

Опублікована литовським регулятором карта показує, що зона дії підміни GPS-сигналів може охоплювати Естонію, Латвію та Литву, більшу частину Польщі, частини Фінляндії, Швеції та Білорусі, а також Балтійське море.

У Литві заявили, що радіус дії таких систем уже сягнув 450 км. Оцінку зробили після аналізу збоїв у роботі авіаційної системи спостереження ADS-B.

Минулого року поблизу Калінінградської області з GPS-збоями зіткнувся іспанський військовий літак, на борту якого перебувала міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес. Також перешкоди виникли у літака голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн під час польоту до Болгарії.

Естонія та Фінляндія також звинувачували Росію у глушінні GPS-навігації в повітряному просторі регіону.

Водночас більшість сучасних пасажирських літаків та аеропортів мають альтернативні системи навігації на випадок проблем із GPS.

Кулєшюс додав, що через перешкоди погіршується якість мобільного зв’язку в районах Литви поблизу Калінінградської області. За його словами, активність систем глушіння та підміни сигналів зростає під час атак українських дронів по території Росії.

«Під час таких сплесків перестають працювати онлайн-розклади автобусів у Клайпеді, оскільки вони залежать від GPS-відстеження транспорту», — зазначив він.