Ізраїль заявив про напад на нового лідера ХАМАС

Його призначили після вбивства Ізраїлем попередника.

Фото: EPA/UPG

Ізраїль заявив про напад на нового керівника збройного крила ХАМАС.

Про це пише Reuters.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що військові завдали удару по Мохаммеду Одеху, якого він назвав новим керівником збройного крила ХАМАС у Газі.

Внаслідок ізраїльського удару, який зруйнував верхній поверх багатоквартирного будинку в місті Газа, загинули троє людей та понад 20 отримали поранення. 

За словами Нетаньягу, що Одеху очолював розвідувальний відділ ХАМАС під час транскордонного нападу на Ізраїль 7 жовтня 2023 року та був призначений приблизно тиждень тому на заміну Ізза аль-Діна аль-Хаддада, головного озброєного командира угруповання, якого Ізраїль убив 15 травня.

За кілька годин до нападу Ізраїль оголосив про розширення наземних операцій у Лівані. 

Як пише видання, Ізраїль стверджує, що його удари після припинення вогню спрямовані на запобігання нападам або перешкоджання людям наближатися до лінії перемир'я з ХАМАС.

За даними органів охорони здоров'я Гази, з початку війни в жовтні 2023 року загинуло понад 72 000 мешканців Гази , більшість з яких – цивільні особи.За даними ізраїльських підрахунків, внаслідок атак ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року загинуло 1200 людей.

