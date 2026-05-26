Сибіга: без США неможливо завершити війну, але роль Європи треба посилити

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга упевнений, що завершення війни Росії проти України неможливе без участі та лідерства США, водночас Європа має відігравати посилену взаємодоповнюючу роль у мирних зусиллях.

Про це він сказав у кулуарах форуму "Україна - Африка. Минуле, сучасне і майбутнє відносин", повідомляє Укрінформ.

"Без США нереалістично досягти закінчення російської агресії. Просто нереалістично. Такі реалії. Тому ми потребуємо і залучення США, і лідерства США", - наголосив Сибіга.

Він додав, що "настав час і для нової ролі Європи в мирних зусиллях".

"Але ще раз повторюю - як взаємодоповнюючі треки. І ми зараз над цим працюємо. Завтра я матиму неофіційну зустріч із міністрами закордонних справ ЄС, і ми будемо обговорювати питання ролі, формату, участі Європи в мирних зусиллях", - сказав міністр.

Раніше Сибіга також говорив, що Україна виступає за єдину позицію Європи у переговорах із Росією.