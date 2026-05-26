Сибіга: без США неможливо завершити війну, але роль Європи треба посилити

Голова МЗС завтра проведе неофіційну зустріч із міністрами закордонних справ ЄС. 

Очільник українського МЗС Андрій Сибіга
Фото: МЗС

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга упевнений, що завершення війни Росії проти України неможливе без участі та лідерства США, водночас Європа має відігравати посилену взаємодоповнюючу роль у мирних зусиллях.

Про це він сказав у кулуарах форуму "Україна - Африка. Минуле, сучасне і майбутнє відносин", повідомляє Укрінформ.

"Без США нереалістично досягти закінчення російської агресії. Просто нереалістично. Такі реалії. Тому ми потребуємо і залучення США, і лідерства США", - наголосив Сибіга.

Він додав, що "настав час і для нової ролі Європи в мирних зусиллях".

"Але ще раз повторюю - як взаємодоповнюючі треки. І ми зараз над цим працюємо. Завтра я матиму неофіційну зустріч із міністрами закордонних справ ЄС, і ми будемо обговорювати питання ролі, формату, участі Європи в мирних зусиллях", - сказав міністр.

Раніше Сибіга також говорив, що Україна виступає за єдину позицію Європи у переговорах із Росією. 

