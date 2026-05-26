Politico: країни Балтії звертаються до України за експертизою щодо сховищ

Балтійські посадовці побоюються, що їхня невелика територія та щільне міське населення залишають мало простору для помилки у разі масштабної атаки.

Зростання кількості порушень дронами повітряного простору країн Балтії посилило інтерес до досвіду, який Київ здобув під час російсько-української війни.

Про це пише Politico.

Балтійські компанії останніми тижнями зверталися до українських виробників оборонної продукції та експертів із цивільного захисту щодо можливості закупівлі укриттів, заявив генеральний директор Української ради оборонної промисловості Ігор Федірко на полях форуму GLOBSEC у Празі.

«Вони не великі країни і намагаються знайти найкращі рішення проти російської агресії, якщо вона станеться. Щоб убезпечити своїх людей», – зазначив він.

Минулого тижня президента та прем’єр-міністра Литви терміново евакуювали до підземних бункерів, а мешканців Вільнюса закликали шукати укриття після того, як дрон порушив повітряний простір країни. Міністерство оборони Литви повідомило, що безпілотник був виявлений поблизу кордону з Білоруссю, і підтвердило активацію місії НАТО з повітряного патрулювання Балтії.

Як зазначає видання, переговори про бомбосховища відображають зростаючу тривогу на східному фланзі НАТО через масштаб і інтенсивність російської дронової кампанії проти України та побоювання, що навіть обмежене вторгнення або «переліт» атаки може перевантажити оборону на початкових етапах конфлікту.

На тлі підвищеної готовності президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн і комісар з питань оборони Андрюс Кубілюс у вівторок їдуть до Литви для зустрічі з прем’єр-міністеркою Інгою Ругінене та іншими лідерами Балтії.

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив, що його країна давно готується до російських атак і має достатній досвід для захисту населення. Речник МЗС Литви зазначив, що не має інформації про обговорення бомбосховищ, але підкреслив, що «досвід, отриманий в Україні, є надзвичайно цінним для зміцнення готовності Литви» і допомагає передавати «практичні знання, покращувати компетенції та посилювати системи цивільного захисту та стійкості». Він додав, що Литва допомагає будувати укриття в Україні в межах програми ЄС.

Генеральний директор металургійної компанії «Метінвест» Юрій Риженков заявив, що його компанія вже проводила попередні переговори з урядами Балтії щодо будівництва укриттів для захисту від можливих атак дронів.

«Росіяни запускають понад 700–800 дронів за одну ніч. І для країн, які не такі великі, як Україна, це буде катастрофою», – сказав Федірко.

Зростання занепокоєння вже вплинуло навіть на ринок нерухомості Балтії: у Вільнюсі після вторгнення Росії у 2022 році в оголошеннях почали з’являтися підвальні приміщення та укріплені підземні простори як потенційні укриття.

Оскільки виробництво російських дронів зростає, а європейські розвідки попереджають, що Москва може становити пряму військову загрозу НАТО протягом кількох років, країни на східному фланзі Альянсу поспішають впроваджувати український досвід.