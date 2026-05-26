США завдали ударів по Ірану: атакували ракетні позиції і човни-мінери

Але угода все ще можлива, вважає державний секретар.

США завдали нових ударів по Ірану. Цілями стали місця розташування ракет і човни, які проводили мінування. Центком назвав ці атаки самообороною, проведеною з ціллю "захистити наші війська від загроз, які несуть іранські сили", передає BBC.

Речник Центком капітан Тім Гокінс сказав, що американські війська "продовжують захищати наші сили, водночас проявляють стриманість під час чинного режиму припинення вогню". Іран поки що на ці удари не реагував.

За повідомленням газети The New York Times, капітан Гокінс заявив, що удари США були спрямовані по району поблизу Бендер-Аббаса – портового міста на півдні країни, де розташована база ВМС Ірану, що лежить на березі Ормузької протоки

США завдали нових ударів по Ірану

Вашингтон і Тегеран намагалися фіналізувати повноцінну мирну угоду. Днями американський президент заявив, що домовленості значною мірою досягнуті. Тегеран зі свого боку казав, що прогрес є, але угода все ще не є неминучою.

Після атаки держсекретар США Марко Рубіо сказав, що угода все ще можлива. Сьогодні мають пройти перемовини іранського головного перемовника і міністра закордонних справ із прем'єр-міністром Катару.

"Побачимо, чи зможемо ми досягнути прогресу. Я думаю, що зараз ведеться багато тривалих обговорень і погоджень щодо конкретних формулювань у початковому документі, тому це займе кілька днів", – сказав Марко Рубіо.

Коментуючи атаку, він заявив, що Ормузька протока має бути відкритою.

"Те, що там відбулося, є незаконним, нелегітимним, виснажливим для світу, це неприйнятно", – висловився він.