Тихановська: режим Лукашенка несе відповідальність за обстріли України

Він дозволив використовувати білоруську територію для запуску ракет і розміщення російської зброї.

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська відвідала місце нещодавнього російського удару в Києві та заявила, що режим Олександра Лукашенка є безпосереднім співучасником цієї агресії.

"Сьогодні я на власні очі спостерігала за наслідками вчорашнього російського нападу на Київ", - написала вона в соцмережі X і опублікувала відео на тлі руйнувань.

Тихановська зазначила, що кожен такий удар розкриває справжню суть глави Кремля Владіміра Путіна та його режиму, який "не визнає ні людського життя, ні міжнародного права".

"І режим Лукашенка несе свою частку відповідальності за це, бо дозволив використовувати білоруську територію для агресії, для запуску ракет та для розміщення російської зброї", - наголосила Тихановська.

Today, I witnessed firsthand the consequences of yesterday’s Russian attack on Kyiv.



Russia is deliberately trying to break people through fear, darkness, and constant nighttime attacks. But every such strike reveals the true nature of Putin’s regime — a regime that recognizes… pic.twitter.com/eRQoTT0xGh — Sviatlana Tsikhanouskaya (@Tsihanouskaya) May 25, 2026

Лідерка опозиції запевнила, що білоруси підтримують Україну "не з міркувань політичної коректності, а тому, що відчувають цей біль як власний".

"Ми бачимо вашу мужність після кожного нападу. Це справжня сила. І я переконана: жодна ракета не може зламати націю, яка бореться за свою свободу та гідність", - додала Тихановська.

Як повідомлялося, Тихановська прибула до Києва вранці 25 травня.