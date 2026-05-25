Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка
Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Більшість «прокурорів з інвалідністю» уникає відповідальності. Де обіцяна генпрокурором справедливість?
Більшість «прокурорів з інвалідністю» уникає відповідальності. Де обіцяна генпрокурором справедливість?
СБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб’єктах біля Москви
ВідеоСБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб’єктах біля Москви
Помер народний депутат, колишній голова НБУ і ексвіцепрем'єр Степан Кубів. Прощання з ним відбудеться у Львові
Помер народний депутат, колишній голова НБУ і ексвіцепрем'єр Степан Кубів. Прощання з ним відбудеться у Львові
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
ГоловнаСвіт

До Києва приїхала білоруська політикиня Тихановська

Її перший візит відбувся на тлі повідомлень про підготовку нового етапу вступу Білорусі в війну проти України. 

До Києва приїхала білоруська політикиня Тихановська
Світлана Тихановська приїхала в Київ
Фото: Тихановська в Telegram

Білоруська опозиційна політикиня Святлана Тихановська 25 травня прибула до Києва. Про це вона повідомила в Telegram.

Вона приїхала потягом з Перемишля. Візит Тихановська розпочала з покладання квітів на могилу Марії Зайцевої – білоруської політичної активістки, захисниці, що загинула на війні в травні 2025.

"Для мене Марія – це символ нового покоління білорусів. Людей, що розуміють, що свобода Білорусі і свобода України нероздільні", – прокоментувала вона. 

Реклама

Тихановська балотувалася на виборах президента Білорусі 2020 року. Офіційно Мінськ заявив про чергову перемогу Лукашенка, однак, оскільки вибори не були прозорими, результати голосування є сумнівними. 

Після "перемоги" Лукашенко посилив репресії проти опозиціонерів, а Тихановська виїхала за кордон. Вона очолює Об'єднаний перехідний кабінет, що працює в екзилі. 

Контекст

Нещодавно український президент повідомив, що Владімір Путін намагається знову затягнути білоруського очільника Лукашенка в війну проти України. Інформацію про це згодом повідомив і головком Олександр Сирський: він повідомив, що загроза наступу російської армії з території Білорусі реальна. 

На початку повномасштабної війни Білорусь дозволила армії окупантів використовувати свою територію для вторгнення на північ України. Зараз Мінськ продовжує надавати росіянам повітряний простір для ударів по українцях дронами.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies