До Києва приїхала білоруська політикиня Тихановська

Її перший візит відбувся на тлі повідомлень про підготовку нового етапу вступу Білорусі в війну проти України.

Білоруська опозиційна політикиня Святлана Тихановська 25 травня прибула до Києва. Про це вона повідомила в Telegram.

Вона приїхала потягом з Перемишля. Візит Тихановська розпочала з покладання квітів на могилу Марії Зайцевої – білоруської політичної активістки, захисниці, що загинула на війні в травні 2025.

"Для мене Марія – це символ нового покоління білорусів. Людей, що розуміють, що свобода Білорусі і свобода України нероздільні", – прокоментувала вона.

Тихановська балотувалася на виборах президента Білорусі 2020 року. Офіційно Мінськ заявив про чергову перемогу Лукашенка, однак, оскільки вибори не були прозорими, результати голосування є сумнівними.

Після "перемоги" Лукашенко посилив репресії проти опозиціонерів, а Тихановська виїхала за кордон. Вона очолює Об'єднаний перехідний кабінет, що працює в екзилі.

Контекст

Нещодавно український президент повідомив, що Владімір Путін намагається знову затягнути білоруського очільника Лукашенка в війну проти України. Інформацію про це згодом повідомив і головком Олександр Сирський: він повідомив, що загроза наступу російської армії з території Білорусі реальна.

На початку повномасштабної війни Білорусь дозволила армії окупантів використовувати свою територію для вторгнення на північ України. Зараз Мінськ продовжує надавати росіянам повітряний простір для ударів по українцях дронами.