Світ

Макрон застеріг Лукашенка від втягування у війну в Україні

Натомість він закликав білоруського диктатора покращити свої відносини з Європою.

президент Франції Емманюель Макрон
Фото: EPA/UPG

Президент Франції Еммануель Макрон закликав самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка не поглиблювати свою участь у війні Росії проти України. 

Про це Макрон сказав під час телефонної розмови у неділю, 24 травня, передає «Європейська правда» із посиланням на AFP.

Під час розмови Макрон перелічив ризики, які чекають на Білорусь у разі подальшого втягнення у російську агресію. Водночас французький президент запропонував Лукашенку покращити відносини з Європою на тлі зростання напруги в регіоні та військової активності біля кордонів НАТО.

  • Президент України заявив, що Росія розглядає Білорусь та Брянську область РФ як можливі напрямки для додаткових атак на північні регіони України.
  • Через це СБУ та Сили оборони проводять масштабні дії на випередження у північних областях України. Комплексні заходи передбачають масштабні дії на випередження у сферах контррозвідувального і контрдиверсійного захисту на території Чернігівської, Київської, Житомирської, Волинської та Рівненської областей.
  • До речі, нещодавно Лукашенко сказав, що готовий зустрітись із українським президентом, якщо той хоче «поговорити чи порадитись».
  • У відповідь в ОПУ заявили, що ці слова білоруського диктатора нічого не означають.
