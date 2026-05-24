Макрон застеріг Лукашенка від втягування у війну в Україні

Натомість він закликав білоруського диктатора покращити свої відносини з Європою.

Президент Франції Еммануель Макрон закликав самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка не поглиблювати свою участь у війні Росії проти України.

Про це Макрон сказав під час телефонної розмови у неділю, 24 травня, передає «Європейська правда» із посиланням на AFP.

Під час розмови Макрон перелічив ризики, які чекають на Білорусь у разі подальшого втягнення у російську агресію. Водночас французький президент запропонував Лукашенку покращити відносини з Європою на тлі зростання напруги в регіоні та військової активності біля кордонів НАТО.