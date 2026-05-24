Макрон застеріг Лукашенка від втягування у війну в Україні

Президент Франції Еммануель Макрон закликав самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка не поглиблювати свою участь у війні Росії проти України.
Про це Макрон сказав під час телефонної розмови у неділю, 24 травня, передає «Європейська правда» із посиланням на AFP.
Під час розмови Макрон перелічив ризики, які чекають на Білорусь у разі подальшого втягнення у російську агресію. Водночас французький президент запропонував Лукашенку покращити відносини з Європою на тлі зростання напруги в регіоні та військової активності біля кордонів НАТО.
- Президент України заявив, що Росія розглядає Білорусь та Брянську область РФ як можливі напрямки для додаткових атак на північні регіони України.
- Через це СБУ та Сили оборони проводять масштабні дії на випередження у північних областях України. Комплексні заходи передбачають масштабні дії на випередження у сферах контррозвідувального і контрдиверсійного захисту на території Чернігівської, Київської, Житомирської, Волинської та Рівненської областей.
- До речі, нещодавно Лукашенко сказав, що готовий зустрітись із українським президентом, якщо той хоче «поговорити чи порадитись».
- У відповідь в ОПУ заявили, що ці слова білоруського диктатора нічого не означають.