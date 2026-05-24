Нацкомісія у справах ЮНЕСКО: Росія має понести відповідальність за культурний геноцид України

Росію треба притягнути до відповідальності за культурний геноцид.

Таку заяву зробила Національна комісія України у справах ЮНЕСКО після атаки РФ на Київ. Обстріл припав на історичний та культурний центр столиці.

Ця атака завдала серйозних руйнувань низці важливих освітніх, наукових та культурних установ. Зафіксували пошкодження таких об’єктів:

Національного художнього музею України;

Українського дому;

Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України та його унікальних книгосховищ;

Київської опери (Київського муніципального академічного театру опери та балету);

Національної музичної академії України;

Навчально-наукового інституту публічного управління та державної служби КНУ ім. Т. Шевченка;

Національної філармонії України;

Національної бібліотеки імені Ярослава Мудрого;

Малої опери в Києві.

Окреме обурення Нацкомісії викликав удар по Національному музею «Чорнобиль», який повністю знищив унікальні історичні артефакти. Це сталося невдовзі після модернізації закладу до 40-х роковин трагедії та ухвалення відповідної пам'ятної резолюції Виконавчою радою ЮНЕСКО.

Загалом за час повномасштабної війни російські війська пошкодили або повністю зруйнували 1783 об'єкти культурної спадщини та понад 2,5 тисячі закладів культури в Україні. У комісії наголошують, що такі дії є свідомою державною політикою РФ, наголосили в комісії.

Українська сторона закликає керівництво та країни-учасниці ЮНЕСКО відреагувати на злочин, допомогти задокументувати руйнування та застосувати жорсткі міжнародні санкції проти Росії за нищення світової спадщини.