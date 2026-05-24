СБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб’єктах біля Москви
ВідеоСБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб’єктах біля Москви
Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка
Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка
Помер народний депутат, колишній голова НБУ і ексвіцепрем'єр Степан Кубів. Прощання з ним відбудеться у Львові
Помер народний депутат, колишній голова НБУ і ексвіцепрем'єр Степан Кубів. Прощання з ним відбудеться у Львові
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
Більшість «прокурорів з інвалідністю» уникає відповідальності. Де обіцяна генпрокурором справедливість?
Більшість «прокурорів з інвалідністю» уникає відповідальності. Де обіцяна генпрокурором справедливість?
Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
ГоловнаКультура

Нацкомісія у справах ЮНЕСКО: Росія має понести відповідальність за культурний геноцид України

Загалом російські війська пошкодили або повністю зруйнували 1783 об'єкти культурної спадщини.

Нацкомісія у справах ЮНЕСКО: Росія має понести відповідальність за культурний геноцид України
наслідки російського обстрілу Києва 24 травня 2026 року
Фото: Мінкультури

Росію треба притягнути до відповідальності за культурний геноцид.

Таку заяву зробила Національна комісія України у справах ЮНЕСКО після атаки РФ на Київ. Обстріл припав на історичний та культурний центр столиці

Ця атака завдала серйозних руйнувань низці важливих освітніх, наукових та культурних установ. Зафіксували пошкодження таких об’єктів:

  • Національного художнього музею України;
  • Українського дому;
  • Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України та його унікальних книгосховищ;
  • Київської опери (Київського муніципального академічного театру опери та балету);
  • Національної музичної академії України;
  • Навчально-наукового інституту публічного управління та державної служби КНУ ім. Т. Шевченка;
  • Національної філармонії України;
  • Національної бібліотеки імені Ярослава Мудрого;
  • Малої опери в Києві.

Окреме обурення Нацкомісії викликав удар по Національному музею «Чорнобиль», який повністю знищив унікальні історичні артефакти. Це сталося невдовзі після модернізації закладу до 40-х роковин трагедії та ухвалення відповідної пам'ятної резолюції Виконавчою радою ЮНЕСКО.

Загалом за час повномасштабної війни російські війська пошкодили або повністю зруйнували 1783 об'єкти культурної спадщини та понад 2,5 тисячі закладів культури в Україні. У комісії наголошують, що такі дії є свідомою державною політикою РФ, наголосили в комісії.

Українська сторона закликає керівництво та країни-учасниці ЮНЕСКО відреагувати на злочин, допомогти задокументувати руйнування та застосувати жорсткі міжнародні санкції проти Росії за нищення світової спадщини.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies