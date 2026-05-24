Генсек Ради Європи: нові удари РФ по Києву свідчать про чергову ескалацію війни

Останні масовані удари Росії по Києву знаменують чергову серйозну ескалацію війни.
Про це заявив генсек Ради Європи Ален Берсе.
«Повідомлення про використання ракети «Орешник» свідчать про подальший та вкрай тривожний розвиток подій. Хоча мир сьогодні може здаватися далеким, українці мають розуміти, що перспектива справедливого миру не може бути зруйнована залякуванням чи силою», - ідеться в дописі Берсе у соцмережі Х.
Генсек Ради Європи наголосив, що «стійкий мир не може бути побудований на безкарності».
« Відповідальність має бути частиною будь-якого майбутнього врегулювання. Щодо цього нещодавнє рішення щодо Спеціального трибуналу Ради Європи щодо злочину агресії, підтримане 36 країнами та ЄС, є важливим кроком», - додав Берсе.
- Росія вночі 24 травня влаштувала чергову масовану атаку на Київ, що тривала понад чотири години поспіль.
- Повітряні сили ЗСУ попередили про запуск швидкісних ракет, дронів, крилатих ракет. Також ворог застосував «Орешник».
- У столиці є загиблі і багато поранених.
- Унаслідок нічної ракетно-дронової атаки в Києві також зазнали пошкоджень провідні культурні інституції. Серед пошкоджених - Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого, Національний художній музей.
- Україна через це наполягає на терміновому засіданні Ради Безпеки ООН і ОБСЄ.