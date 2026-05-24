Генсек Ради Європи: нові удари РФ по Києву свідчать про чергову ескалацію війни

"Стійкий мир не може бути побудований на безкарності", - заявив Ален Берсе.

Фото: EPA/UPG

Останні масовані удари Росії по Києву знаменують чергову серйозну ескалацію війни.

Про це заявив генсек Ради Європи Ален Берсе.

«Повідомлення про використання ракети «Орешник» свідчать про подальший та вкрай тривожний розвиток подій. Хоча мир сьогодні може здаватися далеким, українці мають розуміти, що перспектива справедливого миру не може бути зруйнована залякуванням чи силою», - ідеться в дописі Берсе у соцмережі Х.

Генсек Ради Європи наголосив, що «стійкий мир не може бути побудований на безкарності».

« Відповідальність має бути частиною будь-якого майбутнього врегулювання. Щодо цього нещодавнє рішення щодо Спеціального трибуналу Ради Європи щодо злочину агресії, підтримане 36 країнами та ЄС, є важливим кроком», - додав Берсе.

