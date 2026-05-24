ГоловнаСуспільствоЖиття

В окупованому Луганську російська адміністрація хоче знести історичні вцілілі райони

Нові багатоповерхівки не враховуватимуть ні історичного обличчя міста, ні реальних потреб мешканців.

В окупованому Луганську російська адміністрація просуває програму радикальної перебудови міського простору за типовими російськими стандартами. 

Про це повідомили у Центрі національного спротиву.

Одним з ключових об’єктів стало “Стандартне містечко” – історичний район із двоповерховою забудовою 1920–1950-х років, який визнали аварійним та планують майже повністю знести.

Водночас в місті залишається безліч порожніх та напівзруйнованих будинків, а цілі квартали заросли бур’яном. Проте замість їх відновлення окупаційна влада вирішила знищити відносно вцілілі райони, розташовані близько до центру. Нові багатоповерхівки не враховують ні історичного обличчя міста, ні реальних потреб мешканців.

Паралельно запущено пілотний проєкт з “оптимізації” териконів. Величезні відвали гірських порід планують розібрати, щоб звільнити землю під нову типову забудову. 

Окупаційна влада стверджує, що це дозволить “повернути території для містобудівного розвитку”.

“У підсумку нова містобудівна політика Луганська виглядає не як відбудова, а як системне стирання місцевого минулого. Під виглядом “модернізації” відбувається поступова заміна унікального промислового та історичного ландшафту на безликі типові російські квартали”, – зазначили у Центрі.

  • У Центрі протидії дезінформації раніше повідомили, що у Луганську окупанти шантажують українців вилученням житла, змушуючи брати паспорти РФ. У місті понад 7,9 тис. квартир уже мають ознаки “безгосподарного майна”.
