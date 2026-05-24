ЦПД: Росія намагається втягнути азійські країни у гібридне протистояння із Заходом

Росія намагається втягнути партнерів в Азії у гібридне протистояння із Заходом, наголошують у Центрі протидії дезінформації.

Під час виступу на слуханнях з євразійської безпеки очільник МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що США створюють “азійське НАТО”.

Він також залякував європейців тезою, що “озброєна боротьба з РФ завжди закінчувалася погано для Європи”, і підкреслив, що війна має завершитися “усуненням загроз із західного напрямку на тривалу історичну перспективу”.

Реклама

У коментарях представникам медіа він також заявив, що Захід формує “групу нападу на Росію”.

Фото: Центр протидії дезінформації

“Ці заяви є спробою концептуально переформатувати загарбницьку війну проти України та подати її як перший етап “побудови нового світопорядку”. Кремль намагається посіяти страх з-поміж європейських еліт, щоб змусити їх відмовитися від підтримки України. Водночас Москва маніпулює страхами держав Азії, нав'язуючи їм думку, що тільки Росія може захистити їх від “деструктивних дій Заходу””, – зазначили у ЦПД.

Кремль прагне створити ілюзію глобальної коаліції, щоб розмити власну відповідальність за порушення міжнародного права.