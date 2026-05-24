У неділю, 24 травня російські війська завдали ударів по центральній частині Слов'янська Донецької області. Унаслідок атаки пошкоджена багатоповерхівка.

Про це повідомляє очільник Слов'янської МВА Вадим Лях.

"24 травня, ворог наніс два удари по Словʼянську БПЛА, тип яких наразі встановлюється. Пошкоджено девʼятиповерховий будинок у центральній частині міста, автівки. На щастя, без постраждалих", – ідеться у повідомленні.