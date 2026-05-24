Зеленський: від початку доби є 83 постраждалих внаслідок ударів РФ

Унаслідок сьогоднішньої атаки Росії по Україні від початку доби постраждали щонайменше 83 людини.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

“Важкий був удар – ракет різних типів 90, із них багато балістики – 36. 600 дронів. На жаль, не всю балістику вдалося збити. Найбільше влучань у Києві, і саме Київ був основною мішенню цієї російської атаки”, – підкреслив він.

“Путін вже й слово «ура» не може нормально вимовити – шамкає, – а все ще своїми ракетами перемагає житлові будинки. Три російські ракети проти обʼєкта водопостачання, спалив ринок, десятки житлових будинків пошкодив, кілька звичайних шкіл. Запустив свій “орєшнік” проти Білої Церкви. Реально неадеквати”, – додав Зеленський.

Президент підкреслив: важливо, щоб це для Росії не залишалось без наслідків.

“Сьогодні кожен у світі, хто не промовчить, хто допомагатиме Україні, є захисником життя. Ми робимо все, щоб встановити мир і захистити людей. І важливо, щоб Україна була не наодинці. Потрібні рішення і від Сполучених Штатів Америки, і від Європи, і від інших, щоб цей старий орєшнік в Москві вимовив слово “мир””, – сказав він.