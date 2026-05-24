Упродовж минулої доби росіяни атакували 20 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів троє людей загинули, постраждали 10 людей.
Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
У селищі Козача Лопань Дергачівської громади загинула 86-річна жінка, зазнав поранень 64-річний чоловік; у м. Балаклія зазнали поранень жінки 23, 36, 48, 55 років, ще у 5 людей – гостра реакція на стрес; у с. Охримівка Вовчанської громади загинули чоловіки 59 і 54 років.
Ворог застосовував по Харківщині різні види озброєння:
- 2 ракети (тип встановлюється);
- 2 БпЛА типу «Герань-2»;
- 1 БпЛА типу «Ланцет»;
- 8 БпЛА типу «Молнія»;
- 8 fpv-дронів;
- 65 БпЛА (тип встановлюється).
У Богодухівському районі пошкоджено 2 житлові будинки (с. Сінне), складську будівлю сільгосппідприємства, автомобіль (с. Затишне), ангар фермерського господарства (с. Воскресенівка), 2 приватні будинки, 2 автомобілі (м. Богодухів), 2 приватні будинки (сел. Золочів, с. Братениця), автомобіль (с. Гути).
У Куп’янському районі пошкоджено 2 приватні будинки, 2 автомобілі (с. Борівське), 3 приватні будинки (с. Гогине).
В Ізюмському районі пошкоджено 2 багатоквартирні будинки, спортивний заклад, музей, навчальний заклад, кафе, пошту, готель, релігійну, електромережі установу 8 автомобілів (м. Балаклія), приватний будинок (с. Борщівка).
У Харківському районі пошкоджено автомобіль (сел. Козача Лопань), приватний будинок, автомобіль екстреної медичної допомоги (сел. Слатине).
У Чугуївському районі пошкоджено 3 приватні будинки (сел. Білий Колодязь, м. Чугуїв, с. Вірівка).
Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 35 840 людей. Всього від початку роботи в Пункті зареєстровано 180 людей.