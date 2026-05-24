Упродовж минулої доби росіяни атакували 20 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів троє людей загинули, постраждали 10 людей.

Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У селищі Козача Лопань Дергачівської громади загинула 86-річна жінка, зазнав поранень 64-річний чоловік; у м. Балаклія зазнали поранень жінки 23, 36, 48, 55 років, ще у 5 людей – гостра реакція на стрес; у с. Охримівка Вовчанської громади загинули чоловіки 59 і 54 років.

Ворог застосовував по Харківщині різні види озброєння:

2 ракети (тип встановлюється);

2 БпЛА типу «Герань-2»;

1 БпЛА типу «Ланцет»;

8 БпЛА типу «Молнія»;

8 fpv-дронів;

65 БпЛА (тип встановлюється).

У Богодухівському районі пошкоджено 2 житлові будинки (с. Сінне), складську будівлю сільгосппідприємства, автомобіль (с. Затишне), ангар фермерського господарства (с. Воскресенівка), 2 приватні будинки, 2 автомобілі (м. Богодухів), 2 приватні будинки (сел. Золочів, с. Братениця), автомобіль (с. Гути).

У Куп’янському районі пошкоджено 2 приватні будинки, 2 автомобілі (с. Борівське), 3 приватні будинки (с. Гогине).

В Ізюмському районі пошкоджено 2 багатоквартирні будинки, спортивний заклад, музей, навчальний заклад, кафе, пошту, готель, релігійну, електромережі установу 8 автомобілів (м. Балаклія), приватний будинок (с. Борщівка).

У Харківському районі пошкоджено автомобіль (сел. Козача Лопань), приватний будинок, автомобіль екстреної медичної допомоги (сел. Слатине).

У Чугуївському районі пошкоджено 3 приватні будинки (сел. Білий Колодязь, м. Чугуїв, с. Вірівка).

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 35 840 людей. Всього від початку роботи в Пункті зареєстровано 180 людей.