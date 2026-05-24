Російські війська завдали 867 ударів по населених пунктах Запорізької області

Упродовж минулої доби окупанти завдали 867 ударів по 45 населених пунктах Запорізької області. Є пошкодження.
Про це інформує очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Війська рф здійснили 21 авіаудар по Малокатеринівці, Комишувасі, Новомиколаївці, Тернівці, Софіївці, Марʼївці, Барвинівці, Тернуватому, Любицькому, Преображенці, Рівному, Омельнику, Гіркому, Верхній Терсі, Воздвижівці, Червоній Криниці.
629 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Вільнянськ, Кушугум, Червонодніпровку, Біленьке, Новояковлівку, Михайло-Лукашеве, Широке, Ясну Поляну, Степногірськ, Приморське, Степове, Лук’янівське, Гуляйполе, Оріхів, Залізничне, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Гуляйпільське, Верхню Терсу, Староукраїнку, Святопетрівку, Оленокостянтинівку, Воздвижівку, Цвіткове, Добропілля, Нове Запоріжжя, Злагоду.
Зафіксовано 2 обстріли із РСЗВ по Чарівному.
215 артударів прийшлися по Червонодніпровці, Новояковлівці, Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Лук’янівському, Гуляйполю, Оріхову, Залізничному, Верхній Терсі, Староукраїнці, Святопетрівці, Оленокостянтинівці, Воздвижівці, Добропіллю, Новому Запоріжжю.
Надійшло 76 повідомлень про пошкодження об’єктів інфраструктури, житла, автівок, господарських будівель.