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Літо Соррентіно: три стрічки, що пояснюють стиль головного режисера Італії

Паоло Соррентіно – головний італійський режисер сьогодення. Гучно про себе він заявив у 2013 році, після 12 років режисерської роботи та пошуків стилю. Фільми Соррентіно – це вічна дихотомія нестримних вечірок та медитативного споглядання природи чи архітектури. «Новий Фелліні», як його охрестила італійська преса, вдало поєднує все те, що любить у культурі, від ренесансних полотен до поп-шлягерів. А ще, будь-який його фільм – це ще й історія про футбол, який є невід’ємною частиною життя режисера. 

9-12 липня українські кінотеатри показуватимуть літню ретроспективу Соррентіно з трьох ключових повнометражних робіт режисера: «Велика краса» (2013), «Юність» (2015), «Благодать» (2025). З цієї нагоди кінокритик Ігор Кромф розповідає, звідки виріс упізнаваний стиль Соррентіно, як режисер прийшов до світового визнання і чому саме ці три фільми найкраще пасують, щоб вивчати його фільмографію. 

Марадона, Фелліні, The Talking Heads

Паоло Соррентіно народився в Неаполі 1970 року. До 16 років в нього було абсолютно щасливе та безтурботне життя у великій люблячій заможній родині. Ситуація змінилася у 1986 році, коли батьки померли від удушення чадним газом в гірському будиночку. Там мав бути і молодий Паоло, але він не поїхав на сімейну дачу, щоб подивитися гру Дієго Марадони (футболіст нещодавно саме перейшов з «Барселони» до «Наполі», клубу рідного міста Соррентіно). Режисер досі вважає, що Марадона врятував йому життя. І передає це відчуття у напівбіографічному фільмі «Рука Бога» (2021). 

Спершу Соррентіно намагався йти слідами батька і студіював економіку та комерцію, однак згодом зрозумів, що єдине, чим він по-справжньому хоче займатись, окрім відвідування футбольних матчів, – це кіно. 

Паоло Соррентіно за роботою
Фото: IMDb
Паоло Соррентіно за роботою

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Надворі – 1991 рік, італійський кінематограф перебуває в жахливому стані. На початку 1980-х масове поширення телевиробництва перебрало на себе всі традиційні італійські кіножанри, на кшталт «джалло» (трилер-горор) чи «поліціано» (жорсткий поліцейський бойовик), фактично нівелювавши кіновиробництво країни. На цьому, до речі, непогано нажився колишній італійський прем’єр та медіамагнат Сільвіо Берлусконі. Йому Соррентіно згодом також присвятить фільм – «Сільвіо» (2018). Та це буде пізніше, а в 1990-х Соррентіно працює на різних знімальних майданчиках ким завгодно, але не режисером, і готує перший короткий метр, який зможе зняти лише 1998 року. 

2000-ні стануть для Соррентіно більш успішними. Італійська кіноіндустрія пожвавлюється, і режисер знімає фільми один з одним, відточуючи стиль. У другій половині «нульових» Соррентіно вже був успішним італійським режисером, але ще не отримав міжнародного визнання. 

У 2013 році виходить фільм «Велика краса», який приносить Соррентіно «Оскар», «Золотий глобус» та призи Європейської кіноакадемії. Якщо до цього режисера порівнювали то з П’єром Паоло Паззоліні, то з Лукіно Вісконті, то після «Великої краси» стає зрозуміло, що найбільший вплив на нього мав Федеріко Фелліні. Власне, Соррентіно і не приховує цього впливу: від Фелліні він бере ексцентричних персонажів, гротескно поставлені сцени, візуально багате зображення та постійний баланс між екзистенційними діалогами про сенс життя та магічним реалізмом.

Паоло Соррентіно на Венеційському кінофестивалі 2018 року
Фото: Pietro Luca Cassarino
Паоло Соррентіно на Венеційському кінофестивалі 2018 року

Але якщо Фелліні є представником неореалізму, то Соррентіно – це постмодерністський режисер. Говорячи про впливи, поруч з Фелліні та Марадоною Соррентіно завжди відмічає гурт The Talking Heads. Соліст гурту Девід Бірн навіть виконва пісню This Must Be The Place у фільмі Соррентіно «Де б ти не був» (2011). Найбільш яскраво постмодерністська манера режисера виглядає у серіалі «Молодий Папа» (2016). Там глава Римо-Католицької церкви підбирає вбрання під трек Sexy and I Know It гурту LMFAO, а державний секретар Ватикану просить «не поминати Бога всує», коли мова заходить про Дієго Марадону. 

«Велика краса»: римські сутінки 

Фільм «Велика краса» приніс Соррентіно статус всесвітньо відомого майстра та головної надії кінематографа Італії. Сюжет фільму щільно перекликається з «Солодким життям» Федеріко Фелліні. У Фелліні головний герой Марчелло Рубіні (Марчелло Мастроянні) – це молодий богемний журналіст, який живе в світі розкошів Риму та мріє написати роман. У Соррентіно головний герой Джепа Гамбарделла (улюбленець режисера Тоні Сервілло, який зіграв в більшості його фільмів) – це вже літній богемний журналіст та письменник, який за своє життя написав всього один роман. Соррентіно ніби полемізує з Фелліні, розповідаючи історію про те, що героя Мастроянні письменництво не зробило б щасливим. 

«Велику красу» відкриває сцена, де азійський турист втрачає свідомість від того, наскільки красивий Рим. Власне Рим, що у Фелліні, що у Соррентіно є окремим важливим персонажем. Мозаїка привабливості та потворності Риму вибудовує цілий всесвіт, де за кожним поворотом можна зловити чисту красу в посмішках жінок, витончених скульптурах та природних пейзажах, що не зникли за кілька тисячоліть урбанізації семи пагорбів. Весь фільм через свого героя Соррентіно намагається знайти відповідь на питання: що ж таке краса? 

«Юність»: заклята дружба

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Після успіху «Великої краси» Соррентіно розумів, що від нього очікують нового шедевру. Ним стала «Юність» з двома культовими акторами, Майклом Кейном та Гарві Кейтелем. 

Події фільму розгортаються на елітному альпійському курорті в Швейцарії. В центрі сюжету – два вісімдесятирічних друга. Режисер Мік, оточений групою молодих сценаристів, намагається створити прощальний фільм; композитор Фред переживає творчу кризу та складні стосунки з донькою. 

У «Великій красі» десятки ексцентричних персонажів існували для того, щоб розкривати нові і нові грані краси для героя Сервілло. У «Юності» Соррентіно повторює цей трюк, населяючи елітний пансіонат ще більш ексцентричними героями, від гладкого футболіста з татуюванням Карла Маркса на всю спину (явна відсилка до Марадони) до дівчинки-вундеркінда, яка дає сенс життя зневіреному акторові. Усі вони перебувають у фільмі, щоб розкрити історію втраченої юності. Герой Кейтеля намагається втримати її завдяки молодому оточенню; натомість герой Кейна відмовляється визнавати, що його головна проблема – це несприйняття сучасного світу, який видається йому вульгарним та приземленим. Протягом стрічки герої міняються місцями, і в кінці вже герой Кейтеля не хоче відпускати минуле, а герой Кейна розуміє цінність втраченої юності. 

«Благодать»: ціна милосердя

Після «Юності» кар’єра Соррентіно була не надто успішною. Шалений успіх мав серіал «Молодий Папа» з Джудом Лоу, однак у повнометражному кіно все йшло на спад. Звісно, Соррентіно лишався в статусі міжнародної зірки та учасника головних кінофестивалів, однак такої популярності, як в середині 2010-х, вже не було. Стрічка «Сільвіо» багатьом видалась надто затягнутою (156 хвилин) та прямолінійою. Особисту історію «Рука Бога» Соррентіно знімав для Netflix, і ця меланхолійна версія «Амаркорда» Фелліні теж не отримала достатньої ласки з боку критиків. Дісталось і передостанній роботі «Партенопа» (2024), де в гонитві за створенням ідеальної картинки Соррентіно майже забув про сюжет. 

Та нарешті у 2025 році Венеційський кінофестиваль стартує з натепер останньою роботою Соррентіно «Благодать». Це іронічна драма, де Тоні Сервілло грає вигаданого президента Італії, чий строк повноважень добігає кінця, і він має визначити долю трьох указів. Перший легалізує евтаназію, другий і третій – це помилування; в одному випадку чоловік убив дружину, а в іншому – навпаки. 

«Благодать» увібрала в себе всі ті риси, за які Соррентіно отримав міжнародну славу. Тут є краса Риму, поєднана з гротеском урядових церемоній – і це дуже нагадує «Велику красу». Тут президент Маріано Де Сантіс, майже як Папа Пій XIII з «Молодого Папи», дозволяє собі слабкості, які не відповідають його статусу. Водночас він, як Фред з «Юності», переживає кризу батьківства у відносинах з донькою. 

«Благодать» у звичній для Соррентіно манері розкручує глибоко філософську думку – цього разу про те, що ж таке насправді «благодать». Цей фільм також показав, що режисер – досі видатний майстер, здатний зворушувати глядачів різних країн та континентів. 

Читайте такожКраса сумніву: новий фільм Паоло Соррентіно «Благодать»

Ігор КромфІгор Кромф, кінокритик
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