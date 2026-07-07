Літо Соррентіно: три стрічки, що пояснюють стиль головного режисера Італії

9-12 липня українські кінотеатри показуватимуть літню ретроспективу Соррентіно з трьох ключових повнометражних робіт режисера: «Велика краса» (2013), «Юність» (2015), «Благодать» (2025). З цієї нагоди кінокритик Ігор Кромф розповідає, звідки виріс упізнаваний стиль Соррентіно, як режисер прийшов до світового визнання і чому саме ці три фільми найкраще пасують, щоб вивчати його фільмографію.

Паоло Соррентіно – головний італійський режисер сьогодення. Гучно про себе він заявив у 2013 році, після 12 років режисерської роботи та пошуків стилю. Фільми Соррентіно – це вічна дихотомія нестримних вечірок та медитативного споглядання природи чи архітектури. «Новий Фелліні», як його охрестила італійська преса, вдало поєднує все те, що любить у культурі, від ренесансних полотен до поп-шлягерів. А ще, будь-який його фільм – це ще й історія про футбол, який є невід’ємною частиною життя режисера.

Марадона, Фелліні, The Talking Heads

Паоло Соррентіно народився в Неаполі 1970 року. До 16 років в нього було абсолютно щасливе та безтурботне життя у великій люблячій заможній родині. Ситуація змінилася у 1986 році, коли батьки померли від удушення чадним газом в гірському будиночку. Там мав бути і молодий Паоло, але він не поїхав на сімейну дачу, щоб подивитися гру Дієго Марадони (футболіст нещодавно саме перейшов з «Барселони» до «Наполі», клубу рідного міста Соррентіно). Режисер досі вважає, що Марадона врятував йому життя. І передає це відчуття у напівбіографічному фільмі «Рука Бога» (2021).

Спершу Соррентіно намагався йти слідами батька і студіював економіку та комерцію, однак згодом зрозумів, що єдине, чим він по-справжньому хоче займатись, окрім відвідування футбольних матчів, – це кіно.

Фото: IMDb Паоло Соррентіно за роботою

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Надворі – 1991 рік, італійський кінематограф перебуває в жахливому стані. На початку 1980-х масове поширення телевиробництва перебрало на себе всі традиційні італійські кіножанри, на кшталт «джалло» (трилер-горор) чи «поліціано» (жорсткий поліцейський бойовик), фактично нівелювавши кіновиробництво країни. На цьому, до речі, непогано нажився колишній італійський прем’єр та медіамагнат Сільвіо Берлусконі. Йому Соррентіно згодом також присвятить фільм – «Сільвіо» (2018). Та це буде пізніше, а в 1990-х Соррентіно працює на різних знімальних майданчиках ким завгодно, але не режисером, і готує перший короткий метр, який зможе зняти лише 1998 року.

2000-ні стануть для Соррентіно більш успішними. Італійська кіноіндустрія пожвавлюється, і режисер знімає фільми один з одним, відточуючи стиль. У другій половині «нульових» Соррентіно вже був успішним італійським режисером, але ще не отримав міжнародного визнання.

У 2013 році виходить фільм «Велика краса», який приносить Соррентіно «Оскар», «Золотий глобус» та призи Європейської кіноакадемії. Якщо до цього режисера порівнювали то з П’єром Паоло Паззоліні, то з Лукіно Вісконті, то після «Великої краси» стає зрозуміло, що найбільший вплив на нього мав Федеріко Фелліні. Власне, Соррентіно і не приховує цього впливу: від Фелліні він бере ексцентричних персонажів, гротескно поставлені сцени, візуально багате зображення та постійний баланс між екзистенційними діалогами про сенс життя та магічним реалізмом.

Фото: Pietro Luca Cassarino Паоло Соррентіно на Венеційському кінофестивалі 2018 року

Але якщо Фелліні є представником неореалізму, то Соррентіно – це постмодерністський режисер. Говорячи про впливи, поруч з Фелліні та Марадоною Соррентіно завжди відмічає гурт The Talking Heads. Соліст гурту Девід Бірн навіть виконва пісню This Must Be The Place у фільмі Соррентіно «Де б ти не був» (2011). Найбільш яскраво постмодерністська манера режисера виглядає у серіалі «Молодий Папа» (2016). Там глава Римо-Католицької церкви підбирає вбрання під трек Sexy and I Know It гурту LMFAO, а державний секретар Ватикану просить «не поминати Бога всує», коли мова заходить про Дієго Марадону.

«Велика краса»: римські сутінки

Фільм «Велика краса» приніс Соррентіно статус всесвітньо відомого майстра та головної надії кінематографа Італії. Сюжет фільму щільно перекликається з «Солодким життям» Федеріко Фелліні. У Фелліні головний герой Марчелло Рубіні (Марчелло Мастроянні) – це молодий богемний журналіст, який живе в світі розкошів Риму та мріє написати роман. У Соррентіно головний герой Джепа Гамбарделла (улюбленець режисера Тоні Сервілло, який зіграв в більшості його фільмів) – це вже літній богемний журналіст та письменник, який за своє життя написав всього один роман. Соррентіно ніби полемізує з Фелліні, розповідаючи історію про те, що героя Мастроянні письменництво не зробило б щасливим.

«Велику красу» відкриває сцена, де азійський турист втрачає свідомість від того, наскільки красивий Рим. Власне Рим, що у Фелліні, що у Соррентіно є окремим важливим персонажем. Мозаїка привабливості та потворності Риму вибудовує цілий всесвіт, де за кожним поворотом можна зловити чисту красу в посмішках жінок, витончених скульптурах та природних пейзажах, що не зникли за кілька тисячоліть урбанізації семи пагорбів. Весь фільм через свого героя Соррентіно намагається знайти відповідь на питання: що ж таке краса?

«Юність»: заклята дружба

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Після успіху «Великої краси» Соррентіно розумів, що від нього очікують нового шедевру. Ним стала «Юність» з двома культовими акторами, Майклом Кейном та Гарві Кейтелем.

Події фільму розгортаються на елітному альпійському курорті в Швейцарії. В центрі сюжету – два вісімдесятирічних друга. Режисер Мік, оточений групою молодих сценаристів, намагається створити прощальний фільм; композитор Фред переживає творчу кризу та складні стосунки з донькою.

У «Великій красі» десятки ексцентричних персонажів існували для того, щоб розкривати нові і нові грані краси для героя Сервілло. У «Юності» Соррентіно повторює цей трюк, населяючи елітний пансіонат ще більш ексцентричними героями, від гладкого футболіста з татуюванням Карла Маркса на всю спину (явна відсилка до Марадони) до дівчинки-вундеркінда, яка дає сенс життя зневіреному акторові. Усі вони перебувають у фільмі, щоб розкрити історію втраченої юності. Герой Кейтеля намагається втримати її завдяки молодому оточенню; натомість герой Кейна відмовляється визнавати, що його головна проблема – це несприйняття сучасного світу, який видається йому вульгарним та приземленим. Протягом стрічки герої міняються місцями, і в кінці вже герой Кейтеля не хоче відпускати минуле, а герой Кейна розуміє цінність втраченої юності.

«Благодать»: ціна милосердя

Після «Юності» кар’єра Соррентіно була не надто успішною. Шалений успіх мав серіал «Молодий Папа» з Джудом Лоу, однак у повнометражному кіно все йшло на спад. Звісно, Соррентіно лишався в статусі міжнародної зірки та учасника головних кінофестивалів, однак такої популярності, як в середині 2010-х, вже не було. Стрічка «Сільвіо» багатьом видалась надто затягнутою (156 хвилин) та прямолінійою. Особисту історію «Рука Бога» Соррентіно знімав для Netflix, і ця меланхолійна версія «Амаркорда» Фелліні теж не отримала достатньої ласки з боку критиків. Дісталось і передостанній роботі «Партенопа» (2024), де в гонитві за створенням ідеальної картинки Соррентіно майже забув про сюжет.

Та нарешті у 2025 році Венеційський кінофестиваль стартує з натепер останньою роботою Соррентіно «Благодать». Це іронічна драма, де Тоні Сервілло грає вигаданого президента Італії, чий строк повноважень добігає кінця, і він має визначити долю трьох указів. Перший легалізує евтаназію, другий і третій – це помилування; в одному випадку чоловік убив дружину, а в іншому – навпаки.

«Благодать» увібрала в себе всі ті риси, за які Соррентіно отримав міжнародну славу. Тут є краса Риму, поєднана з гротеском урядових церемоній – і це дуже нагадує «Велику красу». Тут президент Маріано Де Сантіс, майже як Папа Пій XIII з «Молодого Папи», дозволяє собі слабкості, які не відповідають його статусу. Водночас він, як Фред з «Юності», переживає кризу батьківства у відносинах з донькою.

«Благодать» у звичній для Соррентіно манері розкручує глибоко філософську думку – цього разу про те, що ж таке насправді «благодать». Цей фільм також показав, що режисер – досі видатний майстер, здатний зворушувати глядачів різних країн та континентів.