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Імʼя української режисерки Марини Ер Горбач стало частиною дизайну благодійної футболки від Uniqlo

Кошти від продажів спрямують до фонду Кейт Бланшетт

CultHub
Імʼя української режисерки Марини Ер Горбач стало частиною дизайну благодійної футболки від Uniqlo
Футболка бренду Uniqlo з іменем Марини Ер Горбач та інших режисерів
Фото: uniqlo.com

Українська режисерка та лавреатка кінофестивалю Sundance Марина Ер Горбач стала частиною спільного благодійного дропу Uniqlo та фонду Кейт Бланшетт, повідомляє Українська кіноакадемія.

Японський бренд та The Displacement Film Fund (DFF) випустили футболку з іменами пʼятьох режисерів та режисерок у рамках благодійної колекції Uniqlo PEACE FOR ALL. 

Окрім імен, на футболці також зображені пʼять кінокамер із написами «Freedom» (Свобода), «Trust» (Довіра), «Humanity» (Людяність), «Respect» (Повага), «Dignity» (Гідність). Над дизайном продукту працювала нідерландська агенція 75B.

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Разом з Мариною Ер Горбач героями стали інші кінематографісти-біженці, яких підтримує фонд: 

- сомалійський лавреат кінофестивалю в Локарно Мо Хараве;

- іранський володар Золотого Ведмедя та Призу Журі Каннського кінофестивалю Мохаммад Расулоф;

- сирійський режисер Хасан Каттан;

- афганістанська режисерка Шахрбану Садат;

На сайті бренду футболки коштують $29.90. Виручені з продажів кошти спрямують до DFF для реалізації майбутніх проєктів. Як зазначають, станом на зараз з цієї серії продали понад 10 мільйонів футболок в усьому світі.

Футболка бренду Uniqlo з іменем Марини Ер Горбач та інших режисерів
Фото: uniqlo.com
Футболка бренду Uniqlo з іменем Марини Ер Горбач та інших режисерів

Про Марину Ер Горбач:

  • українська режисерка та продюсерка;
  • членкиня Європейської кіноакадемії;
  • найбільш відома повнометражною стрічкою «Клондайк» (2022), за яку отримала нагороду у кінофестивалі «Санденс» за «найкращу режисуру світового кіно» 
  • у 2026 році на Роттердамському кінофестивалі відбулась премʼєра нового фільму режисерки “Ротація”.

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