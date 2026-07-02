Українські музейники закликають ВР подовжити граничний термін перебування музейних творів за кордоном

Фото: тг-канал МКІП Ікона з колекції Музею Ханенків на виставці в Луврі

Очільники українських музеїв говорять про нагальну необхідність внести до закону зміни, які дозволять зняти часові обмеження на перебування музейних творів за кордоном та полегшать їх транспортування під час воєнного стану (законопроєкт 14391 від 22.01.2026).

За чинними обмеженнями, строк тимчасового вивезення музейних предметів за кордон не може перевищувати чотири роки. Відповідно, об’єкти, вивезені у 2022-2023 роках, слід повернути в Україну у 2026-2027 роках. Запропоновані зміни передбачають можливість подовжити цей строк на весь час воєнного стану. Також у змінах йдеться про скасування страховки на музейні предмети під час транспортування територією України під час воєнного стану, за умови, що їх супроводжують правоохоронці.

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Наразі законопроєкт 14391 очікує розгляду.

У коментарі LB.ua директорка Музею Ханенків Юлія Ваганова зазначила, що унікальні ікони з колекції музею, які нині перебувають на зберіганні у Луврі, за чинним законом слід невдовзі повернути в Україну: “ Зокрема, серед них – синайські ікони, найстаріші, які є в колекціях музеїв України. Це V-VII сторіччя, і через те, що вони дуже старі, треба регулярно перевіряти їх стан. Вони були презентовані у Луврі, а тепер зберігаються там у фондових приміщеннях з відповідними умовами щодо вологості, температури і безпеки. Але терміни спливають на початку наступного року, в лютому ікони вже треба повертати. А будь-яке продовження контракту з великими музеями – це довга комунікація, а ще – додаткові кошти, тому що твори мають бути застраховані. Ці кошти шукають наші західні партнери”.

Крім ікон, за кордоном перебувають й інші цінні артефакти з колекції Музею Ханенків, зокрема, твори Пітера Пауля Рубенса, Якоба Йорданса, Лукаса ван Лейдена. “Якщо не буде змін в законах, нам доведеться повертати ці твори взимку, – каже Ваганова, – а ми ж пам’ятаємо минулу зиму з блекаутами і відсутнім теплом. Крім того в Україні немає безпечних місць. Але і це ще не все, адже кожне транспортування дуже травматичне для творів, кожне перенесення, перепакування, зміна вологісного режиму – це завжди ризик того, що твір просто почне псуватися. І в нас відбувається дуже дивна комунікація з партнерами: ми як країна просимо їх про допомогу, але самі не можемо за 4,5 роки елементарно змінити прості норми.”

Про цю проблему говорить і директор Одеського музею західного і східного мистецтва Ігор Пороник. У коментарі LB.ua він зазначає, що навіть у тому разі, якщо прямо зараз РФ зупинить воєнні дії і припинить обстріли, повертати вивезені твори небезпечно. “Ми вивезли на тимчасові виставки роботи, серед яких, наприклад, Рубенс або Хальс, і маємо їх повернути 2027 року. Але навіть якщо не буде ракет, наш музей не зможе їх надійно зберігати: в нас заплановані реставраційні роботи, які фінансують італійці, і вони триватимуть не менше двох років. Відповідно, роботи доведеться зберігати у фондах, а це для них погано, та й небезпечно – під час ремонтних робіт неможливо гарантувати збереження, згадаймо хоча б історію з викраденням нашого Караваджо.”

Фото: facebook/Міністерство культури України 'Взяття Христа під варту' Караваджо з колекції Одеського музею західного і східного мистецтва

На ще один аспект проблеми звертає увагу голова опікунської ради Одеського музею західного та східного мистецтва Юрій Маслов. За його словами, роботи з музею не просто зберігаються за кордоном, а працюють на культурну дипломатію. “Дві роботи Хальса ми зараз передали у Вільнюс, – каже Маслов у коментарі LB.ua, – їх експонує національний музей. От нещодавно тільки була одна європейська виставка з нашим Караваджо, а зараз я їду в Мілан домовлятися про іншу, в Пінакотеці Брера. Там наші твори не лише знаходяться у безпечних і добре пристосованих місцях, а ще й працюють на імідж держави. Який сенс повертати їх зараз на склади музею в аваріному стані?”

Наразі немає відкритих відомостей про те, скільки предметів з державної частини Музейного фонду України перебувають за кордоном. Як повідомила LB.ua виконавча директорка Коаліції дієвців культури Юлія Коломак, КДК зробила відповідний запит до Міністерства культури і очікує на відповідь.