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Український інститут ініціює міжнародну серію концертів «Поліфонія Дунаю»

Проект представить музичну спадщину Австрії, Угорщини, Словаччини, Чехії та України, показуючи історичні, стильові та концептуальні зв’язки між композиторами й музичними традиціями регіону, повідомляють в Українському інституті.

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Український інститут ініціює міжнародну серію концертів «Поліфонія Дунаю»
Проєкт «Поліфонія Дунаю» має девіз «Una aqua, multae voces» (Одна ріка, багато голосів).
Фото: Facebook-сторінка Українського інституту

Концертні програми проєкту, що об'єднують твори українських і європейських композиторів, пройде у провідних залах Європи: на фестивалі Pohoda Festival (Тренчин, Словаччина), у Віфлеємській каплиці (Прага, Чехія), Залі Брамса Віденської філармонії, Klangraum Graz (Грац, Австрія), CULTUS Ružinov (Братислава, Словаччина) та Budapest Music Center (Будапешт, Угорщина).

Надалі географія проєкту розширюватиметься. До участі залучені Академічний симфонічний оркестр INSO-Lviv, Національний ансамбль солістів «Київська камерата» (за участі Сусанни Чахоян, Любові Островської та Кати Саймон), Йоганнес Кребс та Олена Місьо.

Графік перших концертів на липень 2026 року:

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1 липня (Грац, Австрія): Камерна програма за участі Олени Місьо (фортепіано) та Йоганнеса Кребса (віолончель). Звучатимуть твори Франца Шуберта, Бориса Лятошинського та Віктора Косенка.

11 липня (Тренчин, Словаччина): Виступ оркестру «INSO-Lviv» під керівництвом грузинського диригента Ніколоза Рачвелі на open-air сцені фестивалю Pohoda з програмою «Музика Дунайського регіону». Відбудеться прем’єрне виконання твору словацької композиторки Гаймоні Валгава.

28–31 липня (Прага, Відень, Братислава, Будапешт): Міжнародний тур ансамблю «Київська камерата» під керівництвом диригента Івана Чередніченка. У програмі – твори українських авторів (В. Барвінського, О. Козаренка, О. Родіна, З. Алмаші, В. Зубицького) та їхніх європейських колег (Ф. Ліста, Б. Бартока, І. Желєнка, Г. Валгави, А. Дворжака, З. Кодая).

Проєкт «Поліфонія Дунаю» покликаний актуалізувати розмову про спільну європейську культурну спадщину, долати історичні кордони та створювати нові сенси спільного простору Центрально-Східної Європи.

Генеральним партнером проєкту CultHub є компанія «Карпатські мінеральні води». Компанія розділяє переконання LB.ua щодо важливості культурної дипломатії та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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