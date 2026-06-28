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Комедія «Сусіди зверху»: як важливо бути серйозним

Що робити, якщо ваш шлюб зайшов у глухий кут? Фільмом «Сусіди зверху», що вийшов у прокат, режисерка Олівія Вайлд відповідає: запросити на вечерю сусідів. Кінокритик Дмитро Десятерик уточнює: сусіди повинні мати обличчя Едварда Нортона і Пенелопи Крус. І тоді хай усе піде не як по маслу, але точно дуже весело.

Фільму «Сусіди зверху» передує епіграф, один з уїдливих парадоксів Оскара Вайлда: «Людина завжди має бути закоханою. Ось чому ніколи не слід одружуватися». О(лівія) Вайлд цитує О(скара) Вайлда: один з багатьох розсипаних у фільмі жартів.

Затим слідує розгорнута ілюстрація. Джо (Сет Роген), викладач у музичній школі Сан-Франциско, вважає своє життя невдалим. Школа недостатньо елітарна. Сраний складаний велосипед ніяк не вдається витягти на вулицю (ціла мінітрагедія на очах у неприємно здивованих студентів). Квартира в Джо простора, але успадкував він її від батьків, і це погано. Колись грав у перспективному рок-гурті, але та розпалася. І спина болить. І сусіди згори ночами активно кохаються, своїми криками заважають спати. І дружина Анджела (у виконанні самої режисерки), з якою пристрасті давно нема, виявляється, запросила цих невгамовних істот на вечерю. І скасовувати запрошення вже, бляха, пізно.

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Не життя, а пекло.

І ось лунає дзвінок у двері: приходять кляті сусіди, котрі виявляються просто-таки збіса привабливою парою, адже пожежника Хоука грає ніхто інший, як Едвард Нортон, а психо- і сексологиню Пінью — Пенелопа Крус власною персоною. Вони не просто красиві, вони ще й спокійні і мають бездонні запаси гумору й привітності. Вони потрапляють до Джо й Анджели просто в розпал сварки, і Хоук щиро зізнається: «Ми обожнюємо суперечливу атмосферу!».

Кадр з фільму 'Сусіди зверху'
Фото: IMBD
Кадр з фільму 'Сусіди зверху'

Проте набурмосений Джо все ще схожий на бомбу із заведеним таймером. Бо таки ненавидить гучні оргазми Піньї і дратується, коли Хоук намагається йому по-сусідськи заговорити зуби в ліфті. А тут гості інколи перекидаються фразочками іспанською — і це теж бісить. До того ж Анджелі не дуже вдається образ гостинної хазяйки, бо алкоголю бракує (коханий чоловік нічого ж не купив), бо суфле зіпсувалося, бо розкішна добірка сирів і хамону, спеціально сервірована на честь Піньї, пропадає намарно, адже сусідка — переконана веганка, та й той хамон, на її око, зовсім і не хамон, а прошуто.

Але раптом герої Нортона і Крус, кажучи метафорично, перекидають стіл — повністю переламують сюжет. Виявляється, у їхньому помешканні ночами кричить не тільки Пінья, а й інші жінки. Бо (людоньки, що коїться!) цей солодкий дует практикує оргії, групове злягання й інший проміскуїтет. І готові запросити до еротичного парадизу терплячих сусідів знизу.

Олівія Вайльд стала відомою як акторка. До зіркового статусу наблизилася, коли потрапила в основний склад серіалу «Доктор Хаус», де зіграла роль Ремі (Тринадцятої) Гедлі — бісексуальної інтернки з хворобою Гантінгтона. До, речі, змінила прізвище на Вайлд саме на честь Оскара Вайлда, аби вшанувати письменників своєї родини, серед яких був, зокрема, знаменитий ірландський новеліст Клод Кокберн.

Свій режисерський дебют — молодіжну комедію «Освіта» — Олівія випустила 2019 року. Друга картина, фантастичний горор «Не хвилюйся, серденько», вийшла 2022-го.

Кадр з фільму 'Сусіди зверху'
Фото: npr.org
Кадр з фільму 'Сусіди зверху'

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Сюжет «Сусідів зверху» не оригінальний. Спочатку була п'єса іспанського режисера й драматурга Сеска Гея Sentimental, яку він втілив на кіноекрані 2020 року. Стрічка мала такий успіх, що незабаром вийшли французька, італійська, швейцарська, чеська й південнокорейська адаптації. Для американської версії сценарій написали Вілл Маккормак і Рашида Джонс.

Вайлд дотримується театральної структури: все відбувається в одному помешканні, відчувається поділ на три акти, навіть зйомка відбувалася послідовно, від першої сцени до останньої — що в кіноіндустрії трапляється нечасто (першим, наприклад, зазвичай фільмують фінал).

Але оця театральна прискіпливість дала потрібний результат. Безумовно, «Сусіди зверху» — акторський фільм. Ці чотири майже архетипові характери ідеально доповнюють один одного. Вайлд, тримаючи свою героїню на межі постійного нервового зриву, в стані тихої війни з чоловіком, нарощує комізм без явних зусиль. Роген з його занудством й уїдливістю ідеально доповнює її; вони складають блискучий дует сумовито-істеричних блазнів. Нортон з його постійним усміхом підтягує власні напрацювання з попередніх ролей, де йому інколи випадала роль веселуна-лиходія. А Крус на повну потужність використовує вміння сполучати сексапільність з комічністю.

Чи варто казати, що під кінець фільм вибухає каскадом несподіванок, тим більше захопливих, що їх відпрацьовує цей осяйний квартет?

Отже, ось вам спосіб порятунку виснаженого шлюбу: завести парочку божевільних сусідів, які вам влаштують незабутній вечір. І, головне, треба бути серйозними. Стрррррашенно серйозними. Оскар Вайлд не дасть збрехати.

Читайте такожРаян Кондал, шоуранер «Дому Дракона»: «Я не пишу алегорію сучасності в цьому серіалі, але тут є багато вічних тем»

Дмитро Десятерик
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