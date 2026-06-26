Андрій Курков отримав Спеціальну відзнаку Премії Орвелла

Письменник був номінований із книгою «Три роки у вогні: Руйнування України» в категорії «Політичне письмо». Втім, отримав відзнаку «за один із найвизначніших творчих доробків».

Як повідомляється на сайті Премії, Спеціальну відзнаку вручали лише вісім разів починаючи з 1997 року.

Лорд Кім Даррок, голова ради опікунів, сказав:

«Сьогодні ввечері ми маємо честь приймати у нас найвидатнішого живого письменника своєї нації. Як і Орвелл, він пише в жанрах художньої прози, нон-фікшн та журналістики. Читачі по всьому світу захоплюються красою його оповіді та жахами війни, яку він описує. Сьогодні люди, що живуть своїм повсякденним життям у Судані, Газі, М'янмі та багатьох інших місцях, на жаль, добре знайомі з реаліями війни. І, звісно, так само — наші європейські сусіди в Україні.

Ніхто не задокументував їхню щоденну боротьбу — і стійкість, гумор та єдність, що народжуються з неї, — так, як Андрій Курков. Поряд із його щоденниками та есеями, його романи — від блискучого «Смерті та пінгвіна» до нещодавньої трилогії, дія якої відбувається в дореволюційному Києві, — складають одне з найвидатніших творчих доробків у сучасній літературі. Застереження Орвелла проти небезпек тоталітаризму і війни сьогодні читаються так, ніби були написані вчора. Так само, ми переконані, книги та журналістика Андрія збережуться в часі».

Переможців оголосили 25 червня в Bloomsbury Theatre у межах UCL200 — програми до 200-річчя Університетського коледжу Лондона. До журі категорії «Політичне письмо», в якій був представлений Курков, увійшли Джессі Лау, Кейті Прескотт, Лоуренс Фрідман, Роган Сілва, який очолює журі, та Сем Боуман.

Премія імені Джорджа Орвелла, згідно із заповітом самого письменника, присуджується за твори, які «здатні перетворити політичний текст на мистецтво». Призовий фонд премії становить 3 тисячі фунтів.