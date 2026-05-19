Книжка Андрія Куркова потрапила у фінал Премії Орвелла

Книжка Андрія куркове про третій рік повномасштабної війни Росії проти України

Англійською книжка вийшла у видавництві Open Borders Press. Вона містить хроніку третього року повномасштабного вторгнення Росії проти України.

“У серії зворушливих і переконливих есеїв Андрій Курков описує життя у воєнному Києві, поєднуючи спостереження за тим, як українці пристосувалися до небезпек і горя конфлікту без видимого кінця, з обізнаним політичним аналізом. До цієї книжки увійшли повернення Трампа до Білого дому та спроба принизити Зеленського в Овальному кабінеті наприкінці лютого 2025 року. Упродовж усієї книжки Курков розповідає історію народу, який зустрічає агресію з гідністю і гумором, не дозволяючи нам забути про відповідальність путіна”, — зазначило журі.

Переможців оголосять 25 червня в Bloomsbury Theatre у межах UCL200 — програми до 200-річчя Університетського коледжу Лондона. До журі категорії “Політичне письмо” увійшли Джессі Лау, Кейті Прескотт, Лоуренс Фрідман, Роган Сілва, який очолює журі, та Сем Боуман.

Премія імені Джорджа Орвелла, згідно із заповітом самого письменника, присуджується за твори, які “здатні перетворити політичний текст на мистецтво”. Призовий фонд премії становить 3 тисячі фунтів.