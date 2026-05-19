У Києві відкриють мозаїку «Фонтан наповнення» за мотивами Сковороди

22 травня о 19:00 відбудеться презентація проєкту «Фонтан наповнення» – серії мозаїк за мотивами Сковороди, яку створив художник Андрій Дудченко для культурного простору Hinaus.

Презентація пройде у Hinaus (вул. Спаська 9а); відбудеться розмова за участі Андрія Дудченка та філософа Тараса Лютого і команди Hinaus, а також концерт гурту «Кімната 222», до складу якого входить художник. Під час презентації гості зможуть побачити головну мозаїку, розташовану на фасаді Hinaus, інші мозаїки із серії. Для цієї серії Андрій Дудченко звернувся до текстів Сковороди, до образу фонтану і теми нерівної рівності, повноти й місткості, внутрішньої міри людини. Шість мозаїк згодом вирушать у подорож різними локаціями, пов’язаними з важливими для Сковороди місцями.

Вхід на презентацію вільний за реєстрацією.

«Мозаїка — медіум, який дуже точно працює з логікою сучасного досвіду: зібрати нове ціле з фрагментів, поєднати те, що колись було разом, і те, що ніколи не мало зустрітися. Кожен фрагмент має власну історію, але справжній сенс народжується в моменті їхнього спільного звучання. Саме з таким запитом ми прийшли до Андрія», — каже Світлана Левченко, креативна директорка Hinaus та авторка ідеї проєкту.

Крім цього, 23 травня о 14:00 відбудеться майстер-клас зі створення мозаїки від художнього об’єднання Monumentta (учасниці – Юлія Чикало, ЮліяГеоргієві та Тамара Турлюн. Реєстрація за посиланням.

Проєкт «Території культури» виходить у партнерстві з компанією «Перша приватна броварня» і присвячений дослідженню історії та трансформації української культурної ідентичності.