За «Залізного Миколайчука» змагатимуться 8 фільмів з усього світу

Кадр з фільму «Тримайся за мене»

Пʼятий фестиваль глядацького кіно Миколайчук OPEN оголосив міжнародний повнометражний конкурс. Про це повідомила пресслужба фестивалю.

До конкурсу увійшло 8 фільмів з України, Великобританії, Південної Кореї, Мексики, Китаю, Бразилії, Румунії та Кіпру. Серед них – гіти з Берлінале, Роттердаму, Sundance, Tribeca та Annecy. Переможця конкурсу визначить глядацьке голосування; також фільми оцінюватиме професійне міжнародне журі. Фільм-лауреат отримає 1500$ та статуетку – “Залізного Миколайчука”.

До Міжнародного повнометражного конкурсу увійшли:

«Королева на морі» / Queen at Sea (Великобританія), реж. Ланс Гаммер — драма-призер Берлінале з Жульєт Бінош в одній з ключових ролей. У центрі сюжету Аманда (Жульєт Бінош, «Смак пристрасті») та її вітчим Мартін (Том Кортні, «Самотність бігуна на довгі дистанції»), які опиняються по різні боки складної моральної дилеми. Чи здатна Леслі (Анна Колдер-Маршалл, «Буремний перевал» 1970-го) — матір Аманди, чия деменція невпинно прогресує, — приймати критичні рішення щодо власного життя? І якщо ні, то хто має право вирішувати її долю: чоловік, донька чи державна установа?

«Наш дім у вогні» / Our House is on Fire (Україна), реж. Олеся Білецька — драма про початок повномасштабного вторгнення. Стрічка розповідає історію Софії (Анастасія Пустовіт, «Тиха Нава») — молодої української співачки, яка намагається підкорити Лос-Анджелес. Вона вперше за чотири роки приїздить до Києва саме в момент початку великої війни. Це змушує її стати перед неможливим вибором між кар'єрою та домом, безпекою та коханням.

«Про людей і мʼясо» / People and Meat (Південна Корея), реж. Ян Джонхьон — feel good movie з програми Tribeca-2025. У-сік та Хьон-джун, двоє літніх чоловіків, що виживають завдяки здачі вторсировини, знайомляться з продавчинею овочів Хва-джін. Їх об'єднують спільні біди: злидні, самотність та постійний голод. Вони розробляють зухвалий план — вечеряти дорогим мʼясом у закладах і втікати не розплатившись. Їхня маленька авантюрна серія не лише дарує їм радість і міцну дружбу, а й повертає втрачений смак до життя.

«Рок, трава й тачки» / Rock, Weed and Wheels (Мексика), реж. Х. М. Кравіото — мокʼюментарі на основі реальних подій про Мексиканський Вудсток з програми фестивалю в Ґвадалахарі-2025. У центрі сюжету двоє друзів, Хустіно та Ель Негро, які хотіли влаштувати автоперегони й невеликий концерт, щоб провернути справу всього свого життя. Але все пішло не за планом, і маленька авантюра та брак досвіду вписують героїв в історію, як організаторів наймасштабнішого концерту в історії Мексики — фестивалю Авандаро.

«Серце пітьми» / Heart of Darkness (Франція, Бразилія), реж. Рожеріу Нунес — анімаційна адаптація роману Джозефа Конрада. Нунес пропускає твір через деколоніальну оптику та переносить події в бразильські фавели у недалеке майбутнє. Марлон, молодий лейтенант місцевої поліції, отримує завдання розшукати капітана Курца — загадкову постать, що зникла за нез'ясованих обставин під час поліцейського рейду. Свою місію Марлон має виконати на човні в компанії сержанта Медейроса — офіцера з сумнівними моральними принципами. Разом вони вирушають у небезпечну подорож маргіналізованою периферією Ріо.

«Тепер я її знаю» / Now I met her (Китай), реж. Лусі Сяо — ексцентрична комедія з програми Роттердамського кінофестивалю-2026. Шиї ніколи не знав своєї матері — аж до свого 18-річчя, коли раптово знайшов її щоденник. На сторінках розкриваються кумедні та романтичні авантюри цієї жінки. Поринаючи в історію з головою, Шиї дізнається таємницю, яка повністю перевертає все, у що він вірив раніше...

«Три дні у вересні» / 3 Days in September (Румунія), реж. Тудор Джурджу — весільна драма з Роттердаму-2026 від засновника і директора Трансильванського міжнародного кінофестивалю в Румунії. Фільм розповідає про Б'янку, чий світ розлітається на друзки, коли коханка її нареченого вривається просто на їхнє весілля. Центральний епізод фільм знятий понад 60-хвилинним одним кадром.

«Тримайся за мене» / Hold Onto Me (Кіпр, Данія, Греція, США), реж. Мирсіні Арістіду — сімейна літня драма з Sundance-2026. Це історія йй-річної Іріс, яка насолоджується свободою, проводячи дні на вулицях разом зі старшою подругою Данаєю. Та все змінюється, коли дівчинка дізнається, що її батько Аріс, який давно віддалився від сім'ї, приїхав у місто на похорон свого батька.

Раніше фестиваль Миколайчук OPEN оголосив фільм-переможець Берлінале-2026 «Жовті листи» Ількера Чатака. У межах національного короткометражного конкурсу покажуть 18 українських фільмів, а у день народження Івана Миколайчука глядачі і глядачки зможуть легендарний «Вавилон ХХ» за участі музи фестивалю Таїсії Литвиненко.

Фестиваль глядацького кіно Миколайчук OPEN відбудеться з 13 до 20 червня у місті Чернівці за підтримки Чернівецької міської ради та Культурно-мистецького центру ім. Івана Миколайчука.

