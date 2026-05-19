Виступ російського скрипаля Вадима Рєпіна скасували в Угорщині

Вадим Рєпін – скрипаль, який був удостоєний звання "народний артист Росії" від Володимира Путіна в квітні 2022 року. Його дружина, прима Большого театру та екс-депутатка російської Держдуми від партії “Єдіная Росія” Світлана Захарова.

Його виступ в Будапешті був запланований на 4 червня. Він мав виступати в концерті разом із угорським піаністом Яношем Балашем (János Balázs). Афішу концерту з анонсом виступу Рєпіна досі можна побачити на сайті угорського квиткового оператора.

Як повідомляють активісти міжнародної організації Arts Against Aggression, імʼя російського музиканта зникло з афіші того ж вечора, коли в Софії відбувались протести про виступу Рєпіна, що відбувався в місцевій філармонії 14 травня.

Стара і нова афіші концерту, що відбудеться 4 червня в Будапешті

Замість росіянина в програмі зʼявився угорський скрипаль Золтан Бачі-Шварц (Zoltán Bácsy-Schwartz).

Наступні виступи росіянина Рєпіна заплановані на 22 липня в Suntory Hall в Японії та 6-7 листопада в Maryland Hall в США. Активісти вимагають скасування цих концертів.