Виступ російського скрипаля Вадима Рєпіна скасували в Угорщині

Гастроль скасували, замінивши росіянина на угорського музиканта

Виступ російського скрипаля Вадима Рєпіна скасували в Угорщині
Фото: imi.org.ua

Вадим Рєпін – скрипаль, який був удостоєний звання "народний артист Росії" від Володимира Путіна в квітні 2022 року. Його дружина, прима Большого театру та екс-депутатка російської Держдуми від партії “Єдіная Росія” Світлана Захарова. 

Його виступ в Будапешті був запланований на 4 червня. Він мав виступати в концерті разом із угорським піаністом Яношем Балашем (János Balázs). Афішу концерту з анонсом виступу Рєпіна досі можна побачити на сайті угорського квиткового оператора

Як повідомляють активісти міжнародної організації Arts Against Aggression, імʼя російського музиканта зникло з афіші того ж вечора, коли в Софії відбувались протести про виступу Рєпіна, що відбувався в місцевій філармонії 14 травня. 

Стара і нова афіші концерту, що відбудеться 4 червня в Будапешті

Замість росіянина в програмі зʼявився угорський скрипаль Золтан Бачі-Шварц (Zoltán Bácsy-Schwartz). 

Наступні виступи росіянина Рєпіна заплановані на 22 липня в Suntory Hall в Японії та 6-7 листопада в Maryland Hall в США. Активісти вимагають скасування цих концертів.

Генеральним партнером проєкту CultHub є компанія «Карпатські мінеральні води». Компанія розділяє переконання LB.ua щодо важливості культурної дипломатії та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
