Олександра Ковальчук очолить Український фонд культурної спадщини

Виконавчою директоркою Українського фонду культурної спадщини стане Олександра Ковальчук.

Про це повідомила віцепрем’єр-міністерка з гуманітарної політики – міністерка культури України Тетяна Бережна.

Український фонд культурної спадщини — це мультидонорська платформа, створена для об’єднання міжнародних партнерів задля збереження, захисту та відновлення історії, ідентичності й культурної спадщини України.

За словами Бережної, Олександра Ковальчук очолить генеральний секретаріат фонду та координуватиме його роботу у співпраці з українськими й міжнародними партнерами.

"УКФС переходить до операційної роботи та запуску перших програм із захисту й збереження української культурної спадщини. Серед пріоритетів – стабілізація пошкоджених Росією пам’яток, підтримка музеїв і фахівців, захист евакуйованих колекцій та документування культурної спадщини, яка перебуває під загрозою", – зазначила міністерка.

До призначення Ковальчук працювала заступницею директора Одеського художнього музею. Вона має понад десять років досвіду у сфері музейного менеджменту, культурної політики та міжнародного партнерства. Після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році очолила громадську організацію Museum for Change.

Український фонд культурної спадщини презентували у 2025 році. Раніше про підтримку та інвестиції у фонд заявили Данія, Нідерланди, Польща та Велика Британія.

Наприкінці січня 2026 року Тетяна Бережна повідомляла, що для запуску діяльності фонду необхідний стартовий бюджет у розмірі 10–15 млн євро. У перший рік роботи УФКС планує залучити до 50 млн євро.

Також було сформовано раду директорів фонду. До її складу увійшли виконавча директорка ALIPH Валері Фреланд, генеральний інспектор фінансів Франції П’єр Ельбронн, директор Національного інституту спадщини Франції Шарль Персонназ, представниця ALIPH Александра Фібіг, заступниця керівника Офісу президента України Олена Ковальська, генеральна секретарка Europa Nostra Снежка Куедвліг-Михайлович та президент Ukraine Art Aid Center Йоганнес Натан.