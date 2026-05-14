Зеленський: дефіцит систем ППО Patriot такий, що гірше нікуди
На ярмарку в Турині представлять переклад збірки Ірини Шувалової та дебютний роман Ярини Груші

Найбільша літературна подія Італії відбудеться 14-18 травня

Італійським читачам представлять три книги українських авторів та авторок
Фото: Український інститут

Ярмарок у Турині – масштабний захід, що поєднує професійні події для видавців та фестиваль для широкого загалу. Минулоріч захід відвідали понад 230 тис. гостей. Цього року, за підтримки Українського інституту, в програмі заплановано дві події, присвячені українській літературі. 

16 травня відбудеться презентація італійських перекладів поетичних збірок "Кінечні пісні" Ірини Шувалової та "Остання вечеря мого тіла" Алекса Авербуха. Книги представлять перекладачі Ярина Груша та Алессандро Акіллі, а також видавець Роберто Чікала. Модеруватиме журналіст та культурний менеджер Франческо Кʼямулера. 

Збірка "Кінечні пісні" Ірини Шувалової у перекладі Ярини Груші та Алессандро Акіллі увійшла до короткого списку премії Drahomán Prize 2025, пережможців якої оголосять наприкінці травня під час Книжкового Арсеналу. 

17 травня Ярина Груша презентує дебютний роман "Синій альбом". Події роману відбуваються після вибуху на Чорнобильській АЕС, коли майбутні батьки вирушають якомога далі від місця трагедії, аби народити дитину. Головна героїня – їхня донька, чиї дитинство і молодість розгортаються в часи розпаду Радянського Союзу, а згодом – Помаранчевої революції та Революції гідності. Модеруватиме презентацію італійська журналістка Паола Педуцці.


Генеральним партнером проєкту CultHub є компанія «Карпатські мінеральні води». Компанія розділяє переконання LB.ua щодо важливості культурної дипломатії та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
