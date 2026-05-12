Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Нардепу Дубінському повідомили про підозру у державній зраді
Нардепу Дубінському повідомили про підозру у державній зраді
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
Зеленський: дефіцит систем ППО Patriot такий, що гірше нікуди
Зеленський: дефіцит систем ППО Patriot такий, що гірше нікуди
«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Британський доброволець, яки пройшов російський полон, подає в суд на РФ за тортури
Британський доброволець, яки пройшов російський полон, подає в суд на РФ за тортури
ГоловнаКультура
Спецтема
CultHub

Фільм “Весна” про життя в окупованому Росією українському місті покажуть в Каннах

Показ відбудеться в межах програми “Спеціальні сеанси”

CultHub
Фільм “Весна” про життя в окупованому Росією українському місті покажуть в Каннах
Кадр із фільму "Весна"
Фото: Matka Films

“Весна” – дебют в ігровому кіно режисера Ростислава Кирпиченка, знятий в копродукції Україні, Литви та Франції. 

Фільм розповідає історію 35-річного священика, який має готувати тіла вбитих цивільних по поховання в братських могилах, натомість допомагає рідним ідентифікувати їх і передати для гідного поховання. 

Кирпиченко народився в Литві, згодом разом з родиною переїхав до України, де й провів своє дитинство. Пізніше переїхав до Парижа і вивчав там кінорежисуру у французькій державній кіношколі La Fémis.

Його повнометражним дебютом став документальний фільм “One, Angarskaia Street”, в якому Кирпиченко повертається до Дніпра, де виріс, через десять місяців після початку повномасштабного вторгнення Росії і збирає спогади про своє колишнє життя.

Каннський кінофестиваль триватиме з 12 до 23 травня. 

Український режисер, воєнний кореспондент та володар премії «Оскар» Мстислав Чернов очолить журі премії L’Œil d’or ("Золоте око"). 

Український інститут представить делегацію з продюсерів/-ок у рамках програми Producers Network: Євген Рачковський (TABOR production), Олександра Братищенко (ELERON PICTURES), Валерія Сочивець (Contemporary Ukrainian Cinema, CUC), Світлана Яцинич (SALAMEYA FILM), Діана Назарук (Mellivora Production LLC). 

У програмі Cannes Docs представлять проєкт режисерки Світлани Ліщинської та продюсерки Ольги Гібелінди «Пересікаючи Окс» (Crossing Oxus, копродукція зі Швецією та Бельгією). 

Режисер Максим Наконечний (“Бачення метелика”) презентує проєкт свого нового ігрового фільму “Земля пласка — я облітав навколо й бачив”. 

У програмі Producers on the Move від European Film Promotion Україну представить номінована Українським інститутом продюсерка Олександра Костіна (BOSONFILM). 

Під час Каннського кіноринку працюватиме Український національний стенд, організований Міністерство культури України та ДержКіно України. У програмі — презентації та панельні дискусії про кінофестивалі в Україні, робочі зустрічі з міжнародними партнерами, а також нетворкінг із продюсерами та представниками кінофондів. 

На кіноринку відбудеться показ короткометражного фільму Before the light (За мить до світанку), який розказує про родини українських військовополонених (реж. Руслан Богдан).


Генеральним партнером проєкту CultHub є компанія «Карпатські мінеральні води». Компанія розділяє переконання LB.ua щодо важливості культурної дипломатії та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies