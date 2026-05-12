Фільм “Весна” про життя в окупованому Росією українському місті покажуть в Каннах

“Весна” – дебют в ігровому кіно режисера Ростислава Кирпиченка, знятий в копродукції Україні, Литви та Франції.

Фільм розповідає історію 35-річного священика, який має готувати тіла вбитих цивільних по поховання в братських могилах, натомість допомагає рідним ідентифікувати їх і передати для гідного поховання.

Кирпиченко народився в Литві, згодом разом з родиною переїхав до України, де й провів своє дитинство. Пізніше переїхав до Парижа і вивчав там кінорежисуру у французькій державній кіношколі La Fémis.

Його повнометражним дебютом став документальний фільм “One, Angarskaia Street”, в якому Кирпиченко повертається до Дніпра, де виріс, через десять місяців після початку повномасштабного вторгнення Росії і збирає спогади про своє колишнє життя.

Каннський кінофестиваль триватиме з 12 до 23 травня.

Український режисер, воєнний кореспондент та володар премії «Оскар» Мстислав Чернов очолить журі премії L’Œil d’or ("Золоте око").

Український інститут представить делегацію з продюсерів/-ок у рамках програми Producers Network: Євген Рачковський (TABOR production), Олександра Братищенко (ELERON PICTURES), Валерія Сочивець (Contemporary Ukrainian Cinema, CUC), Світлана Яцинич (SALAMEYA FILM), Діана Назарук (Mellivora Production LLC).

У програмі Cannes Docs представлять проєкт режисерки Світлани Ліщинської та продюсерки Ольги Гібелінди «Пересікаючи Окс» (Crossing Oxus, копродукція зі Швецією та Бельгією).

Режисер Максим Наконечний (“Бачення метелика”) презентує проєкт свого нового ігрового фільму “Земля пласка — я облітав навколо й бачив”.

У програмі Producers on the Move від European Film Promotion Україну представить номінована Українським інститутом продюсерка Олександра Костіна (BOSONFILM).

Під час Каннського кіноринку працюватиме Український національний стенд, організований Міністерство культури України та ДержКіно України. У програмі — презентації та панельні дискусії про кінофестивалі в Україні, робочі зустрічі з міжнародними партнерами, а також нетворкінг із продюсерами та представниками кінофондів.

На кіноринку відбудеться показ короткометражного фільму Before the light (За мить до світанку), який розказує про родини українських військовополонених (реж. Руслан Богдан).



