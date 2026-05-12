Рідним загиблого режисера з Литви вручили державну нагороду України

У Вільнюсі рідним литовського режисера Мантаса Кведаравічюса передали орден князя Ярослава Мудрого V ступеня, яким Володимир Зеленський нагородив його посмертно.

Про це повідомив керівник Офісу Президента Кирило Буданов.

Церемонія відбулася в посольстві України за участі батьків митця — Ольгертаса та Бангуолє, а також його сестри Юрги Арустєнє, додала заступниця глави ОПУ Ірина Верещук.

Кведаравічюс у 2016 році зняв фільм «Маріуполіс» про війну на сході Украни, який отримав міжнародне визнання. З початком повномасштабного вторгнення РФ режисер повернувся до міста, щоб фіксувати життя людей в умовах російської облоги. Наприкінці березня 2022 року Кведаравічюс потрапив у полон до окупантів, котрі його закатували.

Наречена митця змогла врятувати відзняті кадри і вони стали основою фільму «Маріуполіс 2», який згодом отримав спеціальний приз Каннського кінофестивалю.