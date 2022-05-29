Фільм загиблого в Маріуполі режисера Кведаравічюса отримав спецприз Каннського фестивалю

Документальний фільм про Маріуполь, знятий литовським режисером-документалістом Мантасом Кведаравічюсом, отримав спеціальний приз журі Каннського кінофестивалю "Золоте око".
Про це повідомляє пресслужба Верховної Ради.
"Документальну стрічку "Маріуполіс 2" змонтували з матеріалу, який литовський режисер Мантас Кведаравічюс знімав перед смертю. Він приїхав до Маріуполя в березні і знімав життя мирних жителів. Потім загинув", - йдеться в повідомленні.
Журі кінофестивалю відзначило фільм як "дуже радикальний, мужній, художній і екзистенціальний" і наголосило, що його неможливо порівнювати з жодним іншим фільмом конкурсу.
Мантас Кведаравічус: "Одеса грає роль вузла між минулим і майбутнім, заходом і сходом, старим та новим"
Нагадаємо, литовський режисер-документаліст Кведаравічюс загинув у Маріуполі 2 квітня. Він - автор фільму "Маріуполіс" про життя в прифронтовому Маріуполі, який був презентований на Берлінському міжнародному кінофестивалі і вийшов у 2016 році.