Фільм «Маріуполіс 2» отримав у Каннах нагороду «Золоте око»

Спеціальний приз журі «Золоте око» отримала картина «Маруіполіс 2», знята литовським режисером Мантасом Квадеравічюсом, якого російські окупанти взяли у полон у Маріуполі та вбили. Про це повідомила членкиня журі Ірина Цілик на Facebook.

Стрічка розповідає про життя Маріуполя під час повномасштабного вторгнення Росії. Квадеравічюс не встиг завершити фільм, його доробляла дружина режисера Ганна Білоброва. «Маруіполіс 2» додали у програму Канн після смерті режисера, за два тижні до початку фестивалю.

Журі аргументувало своє рішення таким чином: «Наш спеціальний приз отримує фільм, який неможливо порівняти з жодним іншим з конкурсу. Дуже радикальне, сміливе, художнє та екзистенційнє висловлювання “Маріуполіс 2”. Режисер Мантас Квадеравічюс – один із тисяч цивільних вбитих російською армією від початку повномасштабного вторгнення Путіна».

Журі премії «Золоте око» обирає найкращий документальний фільм 75-го Каннського кінофестивалю з усіх секцій. На конкурс потрапили 19 стрічок, переможцем став фільм індійського режисера Шонака Сена «Все, що дихає».