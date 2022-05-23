У Чернівцях пройде кінофестиваль Миколайчук OPEN

З 15 по 19 червня в Чернівцях відбудеться фестиваль глядацького кіно Миколайчук OPEN, приурочений до 81 річниці легендарного кінодіяча Івана Миколайчука. Подія збере найновіші українські фільми, що не виходили в національному прокаті, та представить програму ретроспективи.

Фільмом-відкриттям стане картина «Будинок “Слово”. Нескінчений роман» режисера Тараса Томенка. Це українська прем’єра фільму, який минулоріч уперше показали в міжнародному конкурсі 37 міжнародного кінофестивалю у Варшаві.

Фото: надано організаторами

«Будинок “Слово”. Нескінчений роман» розповідає про один із найбільших злочинів радянської влади – знищення потужного мистецького руху, що виник у 1920-1930 роках у Харкові. У 66 квартирах будинку з назвою «Слово» жили найвідоміші митці української культури: Микола Хвильовий, Майк Йогансен, Павло Тичина, Наталія Ужвій, Володимир Сосюра, Остап Вишня, Олесь Курбас, Іван Багряний та інші. Зібрану в одному місці інтелігенцію протягом кількох наступних років репресували, розстріляли або змусили стати співцями партії.

«Відкрити фестиваль фільмом ”Будинок “Слово”. Нескінчений роман” – це неймовірна вдача й ми тішимося, що продюсери картини пішли нам назустріч. Важливо нагадати, що ми боремося не лише за нашу свободу та територіальну цілісність, а й за культуру. Вона залишається на часі, активно долучається до культурної дипломатії, живе та розвивається, попри всі несприятливі обставини», – коментують організатори фестивалю продюсер Олексій Гладушевський та програмер Алекс Малишенко.

Миколайчук OPEN проходитиме офлайн, без червоних доріжок та буде безкоштовним для глядачів. Усі події відбуватимуться в Культурно-мистецькому центрі імені Івана Миколайчука в Чернівцях. Розклад та повну програму оголосять згодом.

Фестиваль відбудеться за підтримки Чернівецької міської ради, Чернівецької обласної ради та Буковинської кінокомісії.

Нагадаємо, у Києві та Львові триває кінофестиваль «Нова українська хвиля».