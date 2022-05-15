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Укрпошта випустить марку, присвячену перемозі KALUSH Orchestra на Євробаченні

Дизайн погодять із організаторами конкурсу.

Укрпошта випустить марку, присвячену перемозі KALUSH Orchestra на Євробаченні-2022.

Фото: facebook.com/ukrposhtaceo

Про це повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський.

Він нагадав, що Укрпошта випускає марки, згідно з рішенням художньої ради. Але, на думку Смілянського, у нього буде достатньо аргументів погодити та пришвидшити випуск марки, присвяченої переможцям цьогорічного міжнародного конкурсу. 

"Так, як ми це зробили з Русланою та Джамалою (представницями України, котрі раніше перемагали на Євробаченні, – ред.), – пояснив гендиректор Укрпошти. 

Він додав, що дизайн марки буде розроблено окремо, бо повинні це погодити з Євробаченням. 

"Якщо бажаємо йти в Європу, треба поважати права інтелектуальної власності. Тому поки фото – це приклад одного із варіантів", – зауважив він. 

Смілянський нагадав, що в додатку Дія, на сторінці Укрпошти у фейсбуці та на його телеграм-каналі триває голосування за те, яку марку наступною випустить Україна. 

"Поки що є безперечний лідер, але ще є 5 днів для визначення. А Kalush піде поза конкурсом", – додав Ігор Смілянський.

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