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Уряд зафіксував 331 воєнний злочин росіян проти культурної спадщини України

Найбільше у Харківській області – 90.

Уряд зафіксував 331 воєнний злочин росіян проти культурної спадщини України

Міністерство культури та інформаційної політики України зафіксувало 331 воєнний злочин росіян проти культурної спадщини.

Про це повідомив очільник міністерства Олександр Ткаченко.

Найбільше у Харківській області – 90.

“За невеликий період з моменту оновлення статистики зафіксованих злочинів росіян проти нашої культурної спадщини вони ракетою поцілили у єврейське кладовище у Глухові. Чим вони відрізняються від фашистів, які знищували євреїв 80 років тому?”, – зазначив він.

У День пам'яті та примирення вони повністю зруйнували Георгіївський скит Свято-Успенської Святогірської лаври московського патріархату на Донеччині. 

В Одесі була пошкоджена пам'ятка архітектури початку XIX століття – Воронцовський палац. 

“Окупанти знову влучили по острові Хортиця, сакральному місцю для українців. Так безбожно нищити нашу культуру можуть тільки варвари”, – додав міністр.

Нагадаємо, Національний музей Григорія Сковороди в селі Сковородинівка на Харківщині був знищений прямим влучанням російської ракети у ніч на 7 травня. Однак колекція не постраждала – її встигли вивезти. 

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