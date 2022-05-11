Публіка слухала гурт стоячи з українськими прапорами та вітала їх бурхливими оплесками.

Представник України, гурт Kalush Orchestra, пройшов у фінал пісенного конкурсу Євробачення-2022. У півфіналі, який напередодні ввечері відбувся в Pala Olimpico в італійському Турині, змагалися артисти з 17 країн. Українці виступали шостими з піснею Stefania.

Публіка слухала гурт стоячи з українськими прапорами та вітала їх бурхливими оплесками.

До фіналу конкурсу пройшли 10 учасників першого півфіналу:

Швейцарія – Marius Bear з піснею Boys Do Cry

Вірменія – Rosa Linn з піснею Snap

Ісландія – Systur з піснею Með Hækkandi Sól

Литва – Monika Liu з піснею Sentimentai

Португалія – MARO з піснею Saudade Saudade

Норвегія – Subwoolfer з піснею Give That Wolf A Banana

Греція – Amanda Georgiadi Tenfjord з піснею Die Together

Україна – Kalush Orchestra з піснею Stefania

Молдова – Zdob şi Zdub & Frații Advahov з піснею Trenulețul

Нідерланди – S10 з піснею De Diepte

Пряма трансляція першого півфіналу пісенного конкурсу Євробачення-2021 велася на всіх платформах "Суспільного": телебаченні, радіо, діджитал-платформах і навіть у додатку "Дія".

Другий півфінал відбудеться 12 травня, фінал Євробачення-2022 – 14 травня.