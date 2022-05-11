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Kalush Orchestra пройшов у фінал Євробачення-2022

Публіка слухала гурт стоячи з українськими прапорами та вітала їх бурхливими оплесками.

Kalush Orchestra пройшов у фінал Євробачення-2022

Представник України, гурт Kalush Orchestra, пройшов у фінал пісенного конкурсу Євробачення-2022. У півфіналі, який напередодні ввечері відбувся в Pala Olimpico в італійському Турині, змагалися артисти з 17 країн. Українці виступали шостими з піснею Stefania.

Публіка слухала гурт стоячи з українськими прапорами та вітала їх бурхливими оплесками.

До фіналу конкурсу пройшли 10 учасників першого півфіналу:

  • Швейцарія – Marius Bear з піснею Boys Do Cry
  • Вірменія – Rosa Linn з піснею Snap
  • Ісландія – Systur з піснею Með Hækkandi Sól
  • Литва – Monika Liu з піснею Sentimentai
  • Португалія – MARO з піснею Saudade Saudade
  • Норвегія – Subwoolfer з піснею Give That Wolf A Banana
  • Греція – Amanda Georgiadi Tenfjord з піснею Die Together
  • Україна – Kalush Orchestra з піснею Stefania
  • Молдова – Zdob şi Zdub & Frații Advahov з піснею Trenulețul
  • Нідерланди – S10 з піснею De Diepte

Пряма трансляція першого півфіналу пісенного конкурсу Євробачення-2021 велася на всіх платформах "Суспільного": телебаченні, радіо, діджитал-платформах і навіть у додатку "Дія".

Другий півфінал відбудеться 12 травня, фінал Євробачення-2022 – 14 травня.

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