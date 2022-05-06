У Луцьку та Рівному збирають українські книжки для Варшавської бібліотеки

До бібліотеки вже передали понад 200 книжок, серед них - книжки Сергія Жадана, Макса Кідрука, Джоан Ролінґ, Всеволода Нестайка.

У Луцьку та Рівному активісти збирають українські книжки для Варшавської бібліотеки (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście). Про це повідомили українськіих книжкові блогерки Юлія Наглюк та Анна Єкименко-Поліщук, які займаються організацією процесу.

Варшавській бібліотеці протрібні книжки українською мовою для дітей, підлітків та дорослих. З таким запитом до книгозбірні чи не щодня активно звертаються біженці з України.

Збір книжок триває в “Книгарні Є” в Рівному (вул. Короленка, 2), а також книгарні “Руніка” в Луцьку (проспект Волі, 1). Однак до нього можуть долучитися й мешканці інших міст, надіславши книжки власним коштом “Новою поштою” до Анни Єкименко-Поліщук (@book_dealerka). Збором книжок опікується також команда Міжнародного літературного фестивалю “Фронтера”.

Завдяки цій ініціативи до бібліотеки вже передали понад 200 книжок, серед них зокрема книжки Сергія Жадана, Макса Кідрука, Джоан Ролінґ, Всеволода Нестайка та інших авторів, які видані українською мовою. Записатися до бібліотеки можна безкоштовно за наявності закордонного паспорту і номеру PESEL. Адреса бібліотеки - Marszałkowska 55/73, Warszawa.

Організатори планують, що збір триватиме принаймні до кінця травня.

Нагадаємо, за даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, за перші місяці війни більше 2,5 млн громадян України виїхали до Польщі. Значна частина з них залишилися в країні: станом на 25 квітня українцям видали понад 1 мільйон ідентифікаційних номерів PESEL.