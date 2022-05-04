Польський фонд надає 150 тисяч доларів допомоги українським видавцям

Польська Фундація загального читання на чолі з президенткою Марією Дескур надає грантову підтримку українським видавцям. Про це повідомляє Читомо з посиланням на Українську асоціацію видавців та книгорозповсюджувачів.

На фінансування можуть претендувати компанії видавничої галузі без російського капіталу, які працюють на ринку щонайменше п’ять років і випустили принаймні п’ятдесят книжок.

Для участі потрібно заповнити подання польською або англійською мовою до 19 травня. Результати конкурсу будуть оголошені 6 червня 2022 року.

Нагадаємо, російські обстріли пошкодили офіси та склади близько 20 українських видавництв.