Автор фрази про "русскій корабль": Якби росіяни дізналися, що це я сказав, то додому не повернувся б
Автор фрази про "русскій корабль": Якби росіяни дізналися, що це я сказав, то додому не повернувся б
В Одесі ракетою знесло дах церкви УПЦ, є загиблі і поранені
В Одесі ракетою знесло дах церкви УПЦ, є загиблі і поранені
Старух закликав людей у Токмаці та Василівці негайно виходити і чекати на евакуаційну колону
Старух закликав людей у Токмаці та Василівці негайно виходити і чекати на евакуаційну колону
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
"Ще нам Адольфа тут не вистачало”: дерусифікація вулиць в Ужгороді
"Ще нам Адольфа тут не вистачало”: дерусифікація вулиць в Ужгороді
«Хороші росіяни» як інструмент пропаганди. Чому вдавані російські опозиціонери та незгодні токсичні
«Хороші росіяни» як інструмент пропаганди. Чому вдавані російські опозиціонери та незгодні токсичні
Орбан сказав, що у росіян є план - все закінчиться 9 травня, - Папа Франциск
Орбан сказав, що у росіян є план - все закінчиться 9 травня, - Папа Франциск
У Росії залишилася доба до дефолту
У Росії залишилася доба до дефолту
Росія вперше від початку повномасштабного вторгнення завдала удару по Закарпаттю (оновлено)
Росія вперше від початку повномасштабного вторгнення завдала удару по Закарпаттю (оновлено)
ГоловнаКультура

Польський фонд надає 150 тисяч доларів допомоги українським видавцям

Фінансування розподілятимуть за конкурсом.

Польський фонд надає 150 тисяч доларів допомоги українським видавцям
Фото: book.artarsenal.in.ua

Польська Фундація загального читання на чолі з президенткою Марією Дескур надає грантову підтримку українським видавцям. Про це повідомляє Читомо з посиланням на Українську асоціацію видавців та книгорозповсюджувачів. 

На фінансування можуть претендувати компанії видавничої галузі без російського капіталу, які працюють на ринку щонайменше п’ять років і випустили принаймні п’ятдесят книжок.

Для участі потрібно заповнити подання польською або англійською мовою до 19 травня. Результати конкурсу будуть оголошені 6 червня 2022 року.

Нагадаємо, російські обстріли пошкодили офіси та склади близько 20 українських видавництв.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також