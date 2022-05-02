В Одесі відкрилась виставка воєнної фотографії «Пліч-о-пліч»

В Одесі відкрилась виставка української воєнної фотографії «Пліч-о-пліч». Про це повідомила її пресслужба.

Виставка представляє фотографії з різних куточків України: Житомиру, Івано-Франківська, Києва та області, Луцьку, Львова, Одеси, Ужгорода, Харкова, Чернігова, пунктів пропуску на українському кордоні з ЄС. Серед авторів - Сергій Гудак, Павло Дорогой, Юрко Дячишин, Сергій Ілляшенко, Сергій Коровайний, Юлія Кочетова, Марія Матяшова, Катерина Москалюк, Михайло Палінчак, Олег Петрасюк, Володимир Петров, В’ячеслав Ратинський, Олександр Ратушняк, Яна Сідаш, Аліна Смутко, Максим Фіногєєв, Назар Фурик, Ігор Чекачков, Валерія Юхта.

Експозиція працює на 5 локаціях: паркан Державного архіву Одеської області (вул. Жуковського, 18), паркан Одеського заводу шампанських вин (центр сучасної культури та мистецтва «Шампанка», Французький бульвар, 36), альтанка у Міському саду, майданчик навпроти карантинної арки у парку ім. Т. Шевченка та Строганівський міст (вул. Грецька).

«Досвід війни у кожного дуже різний. Загальне горе складається з тисяч особистих історій, так само як і загальна гідність, мужність, стійкість. Знати, бачити ці історії — історії наших перемог і втрат, моментів розпачу та піднесення — частина боротьби за свободу та перший крок у формуванні колективної пам’яті щодо цих страшних історичних подій. Крок, який ми щодня робимо пліч-о-пліч», — пояснюють куратори експозиції Валерія Наседкіна та Володимир Чигринець.

Організаторами проєкту є центр сучасної культури та мистецтва «Шампанка», ГО Інститут розвитку Одеси, у партнерстві з Odesa Photo Days Festival за підтримки меценатської спільноти «Амбасадори культури» та банку «Восток».

Нагадаємо, VІІІ Міжнародний музичний фестиваль Odessa Classics відбудеться в Естонії 31 травня - 4 червня. Через російську агресію фестиваль перенесли з Одеси та скоротили програму.