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Цьогорічний Odessa Classics пройде у Талліні

Українські глядачі матимуть безкоштовний доступ до онлайн перегляду.

Цьогорічний Odessa Classics пройде у Талліні
Олексій Ботвінов
Фото: facebook/Odessa Classics

VІІІ Міжнародний музичний фестиваль Odessa Classics відбудеться в Естонії 31 травня - 4 червня. Про це повідомили організатори фестивалю.

Через російську агресію фестиваль перенесли з Одеси та скоротили програму. Його події пройдуть у Таллінні, в Тарту і в Центрі Арво Пярт в Лауласмаа.    

"Ми прийняли це неминуче рішення з важким серцем, але з іншого боку з великою вдячністю нашим європейським партнерам, з ініціативи яких різні концертні майданчики в Естонії стануть тимчасовим домом фестивалю в останні дні травня і перші дні червня. Нашими партнерами в Таллінні є Естонський національний симфонічний оркестр, який мав відкрити цьогорічний фестиваль в Одесі, та наш давній друг Меліс Кубітс, голова Kultuuripartnerlus SA (Фонд культурного партнерства). Для нас дуже важливо, щоб традиція фестивалю не переривалася, і ми використовуємо кожну можливість на європейських сценах, щоб говорити про несправедливість, яку агресор робить проти держави і народу України. Ми працюємо з нашими партнерами над продовженням Odessa Classics цього літа в інших європейських локаціях, сподіваємося анонсувати такі новини найближчим часом. Але для нас дуже важливо, щоб ми починали саме в Естонії. Наш найперший фестиваль у 2015 році був можливий і став дуже успішним за допомогою наших естонських друзів. І дуже символічно, що тепер знову Естонія надає нам дружню підтримку, свою безцінну", – повідомив президент Odessa Classics Олексій Ботвінов.

Фестиваль буде офіційно відкритий 31-го травня в Естонському концертному залі в Таллінні за участю Artist in Residence фестивалю Odessa Classics Даніеля Хоупа, Олексія Ботвінова та Естонського національного симфонічного оркестру під керівництвом Оларі Елтса. 

1-го червня, у Міжнародний день захисту дітей, брати Роман та Олександр Федюрко виступлять на Талліннському пісенному фестивалі в рамках благодійного концерту. 

2-го червня Майкл Гуттман і Цзин Чжао, а також Олексій Ботвінов виступлять в Arvo Pärt Centre, присвяченому всесвітньо відомому композитору.

3-го червня фестиваль переїде до Тарту разом з Олексієм Ботвіновим та Гансом Крістіаном Аавіком, естонським скрипковим талантом та переможцем нещодавнього конкурсу Карла Нільсена, який виступає в музичному коледжі Хайно Еллер Тарту. 

Для українських глядачів всі концерти будуть доступні в онлайн по вiдео трансляцii безкоштовно.

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